Customer Service Team Lead Till Kone
2026-01-07
KONE söker nu en Customer Service Team Lead till sitt kundservicecenter i Kista.
Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten, som bygger starka relationer och som vill göra verklig skillnad - både för människor och kunder. Hos oss får du möjlighet att ta ett tydligt ledaransvar i en samhällsviktig verksamhet, med goda möjligheter att växa vidare inom organisationen.
Om rollen
Som Customer Service Team Lead har du en central roll i KONEs kundservice och larmcentral som är bemannad 24/7, året runt. Du leder den dagliga driften och ansvarar för att säkerställa hög kvalitet, effektiva arbetssätt och starka kundrelationer.
Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad - du finns där när det behövs, men driver också förbättringar, struktur och långsiktig utveckling. Du har ett nära samarbete med både medarbetare och ledning, där du fungerar som länken mellan strategi och daglig operativ verksamhet
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet genom närvaro, dialog och stöd
Säkerställa en stabil daglig drift inklusive schemaläggning, bemanning och hantering av vakanser
Följa upp mål, kvalitet och leverans inom service och effektivitet
Vara länken mellan team och ledning, och tydligt förmedla mål, prioriteringar och arbetssätt
Bidra operativt vid behov, exempelvis genom att ta samtal eller stötta jouren
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom processer, rutiner och arbetssätt
Skapa en trygg, inkluderande och coachande teamkultur med fokus på trivsel och utveckling
Stötta medarbetarnas utveckling genom 1-1-samtal, feedback och coachning
Personal- och löneansvar ligger hos närmaste chef, men du har ett tydligt ansvar för teamets välmående och prestation.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, relationsskapande och närvarande ledare. Du är strukturerad, men även lyhörd och coachande i ditt ledarskap. Du kompletterar ett rakt och tydligt ledarskap med empati och förståelse för vardagen i kundservice.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att leda team, gärna inom kundservice, callcenter eller annan serviceintensiv verksamhet
Vana av att arbeta både operativt och strategiskt
Mycket god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
Ett genuint intresse för människor, coaching och teamutveckling
Förmåga och vilja att kliva in operativt där det behövs
En långsiktig ambition att utvecklas vidare som ledare
Du erbjuds
Hos KONE får du en central roll i en global och värderingsstyrd organisation där människor alltid står i fokus. Du blir en viktig del av en samhällsviktig verksamhet och får möjlighet att påverka både arbetssätt, kultur och utveckling i vardagen. För rätt person finns goda möjligheter att växa långsiktigt och ta ett större ansvar inom organisationen.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och kommer löpa minst ett år framåt, med stor chans till förlängning samt överrekrytering till KONE för rätt person.
Du arbetar på plats i KONEs nyrenoverade lokaler i Kista, tillsammans med ditt team, vilket skapar goda förutsättningar för närvarande ledarskap och samarbete. På kontoret finns både gym och parkering för att underlätta vardagen. KONE erbjuder en stabil arbetsgivare med internationell prägel, tydliga värderingar och en kultur som präglas av samarbete, ansvarstagande och kontinuerlig utveckling. Publiceringsdatum2026-01-07Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se
Om KONE
På KONE är vårt uppdrag att göra städer bättre platser att leva i. Det gör vi genom att sätta människor i centrum - både våra kunder och våra medarbetare. Som Customer Service Team Lead blir du en viktig del i detta arbete.
Konsult hos Jurek
Som konsult hos Jurek får du möjlighet att arbeta i spännande miljöer och utvecklas professionellt. Med stöd av en engagerad konsultchef, återkommande nätverksevent och karriärmöjligheter vill vi skapa en trygg och inspirerande konsultupplevelse. Jurek utsågs 2024 till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
