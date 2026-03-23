Customer Service Specialist- (tysktalande)
Uniflex AB / Kundservicejobb / Nässjö Visa alla kundservicejobb i Nässjö
2026-03-23
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
, Jönköping
, Vetlanda
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Sherwin-Williams grundades i USA 1866. År 2010 förvärvades tidigare Becker Acroma som sedan dess ingår i Sherwin-Williams koncernen. Idag är Sherwin-Williams ett globalt ledande företag inom färgbranschen med egen tillverkning, utveckling och försäljning. Globalt är vi över 61 000 medarbetare varav 330 i Sverige fördelade på fyra orter med tillverkning i Märsta och Bellö, centrallager i Nässjö samt med en helägd återförsäljare i Vaggeryd. I Sverige fokuserar vi på industriell ytbehandling av trä och metall där våra enheter utgör en central roll av vår totalförsäljning i Europa.
Vill du kombinera kundkontakt med logistik, planering och koordinering? Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad kundservicespecialist som vill arbeta nära affären och bidra till effektiva leveransflöden.
Om rollen
Du arbetar i gränslandet mellan kundservice, transport och supply chain med ansvar för att koordinera orderflöden och säkerställa att leveranser sker i rätt tid och enligt avtal.
Rollen innebär daglig kontakt med kunder samt nära samarbete med lager, transportörer, produktion och säljorganisation. Du hanterar både nationella och internationella leveranser, inklusive mer komplexa ärenden och exportflöden. Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för hela order- och leveransflödet, vilket inkluderar att registrera och följa upp kundorder, planera och boka transporter samt säkerställa leveranser enligt överenskomna villkor.
Du arbetar även med exportorder och dokumentation, följer upp leveransstatus och hanterar avvikelser och reklamationer. Rollen innebär ett nära samarbete med interna funktioner samt deltagande i förbättringsarbete och projekt kopplade till logistik och system.Profil
Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera planering, problemlösning och kundkontakt. Du har förmåga att hantera flera parallella ärenden i ett högt tempo och agerar proaktivt när utmaningar uppstår.
Som person är du kommunikativ och trygg i dialogen med både kunder och interna intressenter. Du har ett helhetsperspektiv på logistikkedjan och bidrar till ett positivt samarbete inom teamet. Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande
2-3 års erfarenhet inom kundservice, logistik eller orderhantering
Erfarenhet av leveransplanering, transportbokning och orderflöden
Kunskap inom logistik/supply chain samt export, Incoterms och dokumentation
God systemvana, gärna ERP (t.ex. SAP, SAGE eller Oracle)
Goda kunskaper i Microsoft Office
Språk: Svenska, engelska och tyska - obehindrat i tal och skrift
Placeringsort är Nässjö.
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Uniflex Höglandet. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jacob Cocuhér Stridh, jacob.coucher-stridh@uniflex.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Höglandet Jobbnummer
9813039