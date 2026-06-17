Customer Service Specialist
Shark Bemanning AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-06-17
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Om uppdraget
Vi söker en lösningsorienterad Customer Service Specialist till ett ledande globalt tillverkningsbolag i Malmö. Du blir kundens kontaktyta både internt och externt, och äger ärendena hela vägen från första kontakt till löst läge. Målet är enkelt: nöjda kunder och ärenden som inte faller mellan stolarna.
Det här är ett tidsbegränsat konsultuppdrag på ungefär ett år, med start i slutet av juni. En roll för dig som trivs i en operativ, koordinerande funktion där tempot är högt och många trådar löper parallellt.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Ge support till interna och externa kunder i tekniska frågor, orderhantering och betalningsrelaterade ärenden.
Ta fullt ägarskap för ärenden och driva dem till lösning, så att kundnöjdheten ökar.
Koordinera lösningar tillsammans med Sales, Operations, Supply Chain och andra interna och externa team.
Samordna med After-Sales Service och Spare Parts kring reservdelar och eftermarknadsärenden.
Hålla ihop dokumentation och uppföljning kring varje ärende i bolagets affärssystem.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundservice eller ärendehantering i en industri-, tillverknings- eller supply chain-miljö.
Är van vid att arbeta i SAP, gärna SAP Customer Service (CS), eller har stark systemvana och lär dig snabbt nya affärssystem.
Har förståelse för supply chain och hur order, leverans och eftermarknad hänger ihop.
Har en kommersiell ådra och är trygg i kontakten med kunder.
Behärskar engelska väl i tal och skrift (arbetsspråk). Svenska är meriterande.
Du behöver inte bocka av varje punkt. Är du en vass ärendeägare med rätt systemvana och kundkänsla, lär vi dig resten.
Meriterande: tidigare arbete med After-Sales, reservdelar eller orderflöden i SAP, samt erfarenhet av att samverka med sälj- och supply chain-funktioner.
Praktiskt
Uppdraget är på plats i Malmö, utan distansmöjlighet.
Det är ett konsultuppdrag via Shark. Tillträde slutet av Juni och uppdraget löper i cirka ett år.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.Så ansöker du
Skicka in ditt CV via ansökningslänken. Har du frågor om rollen är du välkommen att höra av dig till oss via chatfunktionen.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932488-2058482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Malmo Central Station (visa karta
)
211 20 MALMO Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9968920