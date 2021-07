Customer Service & Operations Executive till World Courier - The Place AB - Butikssäljarjobb i Sigtuna

Prenumerera på nya jobb hos The Place AB

The Place AB / Butikssäljarjobb / Sigtuna2021-07-06The Place är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag som är specialiserade inom ekonomi, marknad/kommunikation och administrativa tjänster. Varje år tillsätter vi hundratals tjänster hos våra kunder som befinner sig i många olika branscher. Vi har funnits sedan 1988 och vår verksamhet är en av branschens mest erfarna och betrodda. Vi är auktoriserade och medlemmar i Bemanningsföretagen.Vill du göra skillnad i en patients liv? På World Courier hittar du en patientfokuserad och innovativ kultur som verkligen vill göra skillnad. Tillsammans som en organisation jobbar vi mot ett gemensamt mål och det är just att skapa en mer hälsosam framtid!World Courier har ett stort engagemang för människor, kvalitet och innovation. De har också fina karriärmöjligheter som få kan matcha. De är ett företag som funnits i över 50 år och som idag jobbar med alltifrån avancerade logistiklösningar och cell- och genterapier som räddar liv. Med över 3000 anställda, totalt 140 kontor i mer än 50 länder så kan man helt enkelt säga att det här är en roll på ett företag du inte vill gå miste om. Så ta nu chansen och sökt rollen som Customer Service and operation Executive till World Courier vid Arlanda Stad.TjänstenHos World Courier blir du inte bara en anställd - du blir en nyckelperson i ett lösningsfokuserat team med syftet att tillhandahålla " A service no one else can deliver". I rollen blir du första kontaktperson för WC:s internationella kunder. Du tillhör ett team på 30 personer som tillsammans med WC:s andra kontor, leverantörer och myndigheter jobbar för att hitta optimala lösningar på kundernas komplexa logistikbehov. De erbjuder en spännande och dynamisk arbetsplats som uppmuntrar självinitiativ och nytänk. World Courier erbjuder en mångsidig arbetsmiljö med korta beslutsvägar, platta hierarkier och kommunikation i ögonhöjd mellan alla företagets anställda.Tjänsten är på heltid och arbetstiderna varierar mellan dag och kvällsskift. I tjänsten ingår även beredskap en kväll i veckan samt var 7:e helg. Det är rekrytering där du blir anställd direkt av World Courier. Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt.Vad ingår i rollen?Du kommer att* Hantera försändelser på den operationella avdelningen* Skräddarsy optimala transportlösningar* Daglig kontakt med leverantörer som tex. flygbolag* Ansvara för att försändelser kommer till mottagaren i tid* Import/Exportarbete* Hantera tullärenden* Se till att interna rapporteringssystem uppdateras* Packning av varorVem är du?För att trivas i rollen som kundsupport och för att passa in i gänget hos World Courier hoppas vi att du har följande bakgrund:* Gymnasieutbildning gärna med inriktning mot ekonomi eller logistik* Erfarenhet av serviceyrket* Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift* Goda kunskaper i Word och Excel* Körkort* Klanderfritt förflutet (utdrag ur belastningsregistret för slutkandidater)PersonligtVi tror att du har en stark egen drivkraft, är kvalitetsmedveten samt har en god förmåga att arbeta i grupp. Som person är du även strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du tar egna initiativ, hantera många olika processer samtidigt och bemöter alltid kunderna och kollegorna på ett trevligt och professionellt sätt.Vi hoppas att vi nu väckt ditt intresse att söka tjänsten hos World Courier och att bli en del av oss på The Place! Sök redan idag då tjänsten ska tillsättas omgående, så du inte missar chansen!Om World CourierWorld Courier erbjuder fullständiga logistiklösningar till företag och skräddarsyr tids- och temperaturkänsliga transporter för att minimera risker och maximera företagsvinster. Varje försändelse hanteras individuellt och skickas med första bästa flyg till mottagardestinationen. World Courier grundades 1969 i Stamford, Connecticut (USA). I april 2012 förvärvades World Courier av AmerisourceBergen, ett av världens största tjänsteföretag för läkemedelsbranschen, och har sedan dess huvudkontor i London, UK.Sökord: kundtjänst, customer service, kundservice, speditör, tullhanteringVaraktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-07-06Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-05The Place AB5850443