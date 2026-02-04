Customer Service Coordinator till storbolag
2026-02-04
Vill du arbeta i ett team där samarbete, service och utveckling står i fokus? Vi söker för vår kunds räkning en Customer Service Coordinator som trivs med att skapa ordning, lösa problem och ge kunder en riktigt bra upplevelse.
Om rollen
Du blir en viktig del av ett internationellt team och ansvarar för hela orderflödet - från offert till leverans. Rollen är varierad och innebär både kundkontakt och administrativt arbete. Du kommer att:
Hantera orderprocessen: skapa offerter, uppdatera kunddata, administrera försäljnings- och returorder.
Kommunicera med kunder via e-post och telefon på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Samarbete med interna team såsom försäljning, logistik och ekonomi för att säkerställa smidiga och effektiva processer.
Bidra till förbättring av interna rutiner och delta i projekt som utvecklar verksamheten.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av kundservice, orderadministration eller liknande.
God systemvana inom ERP och CRM (t.ex. Visma, Salesforce), där kunskap i Visma är ett krav.
Flytande svenska och engelska.
Förmåga att arbeta strukturerat, ta egna initiativ och samarbeta med olika avdelningar.
En positiv inställning och vilja att bidra till teamets framgång.
Tillträde och omfattning Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd av Hero för uppdraget, initialt sex månader med god chans för överrekrytering till kunden. Start för uppdraget är omgående. Du arbetar heltid under kontorstid, måndag till fredag. Initialt är tjänsten kontorsbaserad, men med möjlighet till hybrid längre fram.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero!
