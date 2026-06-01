Customer Service Agent till Dun & Bradstreet!
2026-06-01
Dun & Bradstreet söker nu en engagerad Customer Service Agent till kundserviceteamet Customer Service Business International
Om rollen: I rollen arbetar du med att ge högkvalitativ service till företagskunder (B2B). Du ansvarar för att hantera inkommande ärenden med fokus på kundnöjdhet, effektiv handläggning och att förstå kundernas behov. Du arbetar metodiskt och har ett öga för detaljer, vilket säkerställer hög kvalitet i allt du gör. Rollen innebär även att bidra till förbättring av arbetssätt och processer, där automatisering är en viktig del. En central del av arbetet är att bygga långsiktiga kundrelationer samt samarbeta med interna team för att säkerställa bästa möjliga lösningar. Du hanterar ärenden via telefon, mejl och chatt och arbetar proaktivt för att förbättra kundupplevelsen.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Hantera fakturafrågor
Hantera orderbestridanden och feldebiteringar
Hjälpa kunder med lösenordsåterställning och användarupplägg
Ge allmän support samt besvara innehållsfrågor kring Dun & Bradstreets produkter och tjänster
I det här team ligger det fokus på Dun & Bradstreet internationella produkter samt Infotorg. Dun & Bradstreet värdesätter ett starkt samarbete, högt ansvarstagande och en positiv atmosfär där de ofta skrattar tillsammans allt medan de upprätthåller den höga standard som förväntas av dem.
Vem är du? Du är lösningsfokuserad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten, med lätt för att anpassa dig och trivas i en roll med högt tempo och variation. Som lagspelare bidrar du till ett positivt och sammansvetsat team, samtidigt som du är självgående och tar eget ansvar. Vi söker därför dig som är noggrann, serviceinriktad och van vid att hantera flera ärenden parallellt.
Vi ser även att du
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Godkänner att vi genomför en bakgrundskontroll, inklusive UC
Meriterande
Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna inom service eller ekonomi
Erfarenhet av Salesforce
Erfarenhet av Microsoft-baserade IT-miljöer
Praktisk information Start: Enligt överenskommelse Uppdragsgivare: Dun & Bradstreet Omfattning: Heltid, 6 månaders visstidsanställning med chans till förlängning Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Placering: Centralt i Stockholm Arbetstider: Kontorstider, möjlighet till hybridarbete
Ansökan: För en rättvis och fördomsfri rekrytering används ett matchningstest som första steg. Testet skickas till din e-post efter ansökan och måste slutföras för att gå vidare i processen. Vi värderar vem du är mer än vad som står i ditt CV, och testet ger en objektiv bild av din matchning till rollen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workz Sweden AB
