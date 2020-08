Customer Service Agent Specialist med intresse för IT till Bisno - The Workers Of First Impression AB - Butikssäljarjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos The Workers Of First Impression AB

The Workers Of First Impression AB / Butikssäljarjobb / Solna2020-08-25Nu söker vi erfarna medarbetare till vårt team inom Customer Service i Solna!Brinner du för att ge kunden den bästa tänkbara servicen? Då är Bisnode rätt arbetsplats för dig.Customer Service är med och förändrar, förbättrar och förenklar vardagen för våra kunder och vi erbjuder ständig utveckling för dig som medarbetare hos oss.Om arbetetSom medarbetare i vår Customer Service hanterar du supportärenden inom ditt teams ansvarsområde. Du kommer att supportera våra kunder i diverse system, hantera fakturafrågor, avtalsfrågor och användarfrågor kring våra tjänster för att nämna några. Hos Bisnode blir du introducerad till företagets produktutbud och här får du alltid möjlighet till att bredda dina kunskaper och på sikt utvidga dina ansvarsområden. För den som vill lite extra än det som ryms inom den ordinarie tjänstebeskrivningen finns det all möjlighet till att få medverka i olika projekt och även produktutveckling med kunden ständigt i fokus.För att passa i denna rollSom Customer Service Agent har du ett brinnande intresse för kundservice. Det är en självklarhet att ge kunden bästa möjliga service och vägledning. Du tycker att det är extra roligt att vara på en arbetsplats där det händer många saker och inte rädd för förändring. Utmaningar och förbättringar, det är något som driver dig. Att ta eget ansvar är något som motiverar dig och du tycker om frågor som är komplexa och kräver extra fokus för att lösa.Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet inom kundserviceyrket och har telefonvana då detta är ditt primära arbetsverktyg. Du drivs av utmaningar och tar eget ansvar. Du ser lösningar, vågar tänka nytt och trivs i en miljö där det händer mycket med högt arbetstempo. Vi tror att du har hög integritet, professionell inställning och ett noggrant arbetssätt. För att du ska trivas bra i vårt team är du en sann lagspelare som är mån om dina kollegor och vår arbetsmiljö.2020-08-25Arbetat med telefonen som verktygTekniskt intresseGod datavanaGoda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftArbetat i ett eller flera CRM-system, ärendehanteringssystem och backoffice-system.Arbetat med kundservice på ett medelstort - stort bolag.Arbetat med support inom någon av dessa branscher; bank, finans, försäkring, telecom, tech, fastighet eller juridikKan läsa kreditfakta och förstå bokslutArbetat med incidenthantering baserat på ITILArbetat med LEAN eller CIMeriterandeKunskaper i norska, danska, finska eller tyskaPraktisktKontrakt: Konsultuppdrag fram till april 2021, heltid 40h/veckaStart: OmgåendePlacering: Stockholm, SolnaAtt jobba som konsult på The WofiSom konsult hos oss får du en anställning med avtalsenliga villkor med allt vad det innebär gällande sjukfrånvaro, lön, semester, pension osv. Du tilldelas också en ansvarig mentor på The Wofi som är tillgänglig under hela avtalsperioden för att säkerställa att du trivs på arbetet samt agera bollplank och rådgivare vid behov.Frågor är välkomna till ansvarig rekryterare Tom på tom@thewofi.se . Selektering av ansökningar och intervjuer sker löpande så missa inte chansen att söka tjänsten redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag från omgående till mars 2021Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-11The Workers Of First Impression AB5333128