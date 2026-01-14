Customer Service Agent på deltid t
Charlie AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Charlie AB i Stockholm
Är du en engagerad och flexibel person och vill jobba deltid med kunder i fokus? Har du samtidigt erfarenhet av att jobba med kundsupport sedan tidigare och är van att arbeta i en föränderlig miljö? Vi söker nu dig som söker ett deltidsjobb på cirka 10h/veckan!
Du kommer att utgå från vår kunds huvudkontor i centrala Stockholm och vara en del av ett härligt team. Här arbetar du i ett öppet klimat med högt i tak och nära till beslut.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Hantera kundärenden via mail och telefon
Ansvara över support kopplat till webbsajter
Viss administration så som hantering av användarkontonProfil
Du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett deltidsjobb på 10h/vecka
Är serviceminded, positiv och noggrann
Är prestigelös och tycker om att jobba i team likväl som individuellt
Du har erfarenhet av kundservice
Flytande i tal och skrift på svenska och engelska
Tjänsten avser en deltidsanställning och du blir anställd som konsult hos oss på Charlie AB men arbetar på plats hos kund. Vi ser gärna att du har en annan huvudsyssla, exempelvis pågående studier i minst ett år framåt.
Vi intervjuar löpande så inkom gärna med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7053065-1789818". Arbetsgivare Charlie AB
(org.nr 559513-9550), https://ledigajobb.charlie.se
Karlavägen 65 (visa karta
)
114 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Charlie Jobbnummer
9684827