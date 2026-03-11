Customer Service Agent Orkla Snacks i Solna
Vill du arbeta som Customer Service Agent hos Orkla Snacks och bidra till effektiva orderflöden och kundservice i toppklass?
Som Customer Service Agent hos Orkla Snacks i Solna får du en viktig roll i teamet som ansvarar för order och leveranser till några av Sveriges största dagligvarukunder. Här arbetar du med kundservice, orderhantering och problemlösning i nära dialog med både kunder och kollegor internt.Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo och gillar att ha många kontaktytor. Du arbetar nära lager, fabriker och interna funktioner för att säkerställa att order och leveranser fungerar som de ska.Hos Orkla Snacks arbetar du med välkända varumärken i ett företag där engagemang, samarbete och laganda är en naturlig del av vardagen.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Här blir du en del av ett sammansvetsat team där man hjälps åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Rollen ger dig många kontaktytor och en bra förståelse för hela order to cash-flödet, från kundorder till leverans.
Du arbetar nära kunder, lager, fabriker och interna funktioner. Det ger en varierad vardag där du snabbt ser resultatet av ditt arbete. Du kommer också få möjlighet att vara med och utveckla hur teamet arbetar med orderflödet och bidra med idéer kring hur arbetssätt kan bli mer effektiva.
Företagskulturen hos Orkla Snacks präglas av samarbete och engagemang. Värdeorden Modig, Pålitlig och Inspirerande är en viktig del av hur man arbetar tillsammans i vardagen.
Som Customer Service Agent ansvarar du för att order och leveranser hanteras korrekt och att kunderna får bra service.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
Ta emot, registrera och bekräfta kundorder
Skapa leveranser och följa upp order i affärssystemet
Hantera fakturering och krediteringar
Svara på frågor från kunder kring order, leveranser och fakturor
Ha kontakt med lager och fabriker kring leveranser och tillgänglighet
Arbeta i system som SAP, CRM och kundportaler
Ha kontakt med speditörer, både skriftligt och muntligt på svenska och engelska
Vara med och utveckla och förbättra arbetssätt i orderflödet
Värt att veta
Tjänsten är placerad på Orkla Snacks kontor i Solna och du rapporterar till Customer Fulfillment Manager.
Du blir en del av Customer Fulfillment-teamet som är en del av försäljningsavdelningen på Orkla Snacks och som ansvarar för orderhantering och kunddialog för den svenska marknaden. Teamet arbetar nära varandra i det dagliga arbetet och samarbetar mycket kring prioriteringar och lösningar.
Arbetet sker främst på kontoret, med möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice, orderhantering eller liknande roller i en B2B-miljö.
Du har minst gymnasieutbildning eller motsvarande.
Du är van att arbeta i affärssystem och har god systemvana, till exempel från ERP-system som SAP eller liknande. Du har också grundläggande kunskaper i Excel och känner dig bekväm med att arbeta i flera system samtidigt.
Du talar och skriver flytande svenska och har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Som person är du analytisk och noggrann och trivs i en roll där struktur är viktigt. Du är relationsskapande och tycker om att ha många kontaktytor, både med kunder och kollegor. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt och du bidrar gärna till ett gott teamklimat.
Det är meriterande om du har erfarenhet av exportadministration eller arbete med exportorder.
Vi ser också gärna att du har tidigare erfarenhet av hur arbetssätt kan förbättras och även motiveras av hitta smartare sätt att arbeta och bidra med idéer kring hur orderflödet kan bli mer effektivt och digitaliserat.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels bjuda in till en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
