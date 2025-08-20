Customer Service Advisor
Tf Bank AB / Kundservicejobb / Borås Visa alla kundservicejobb i Borås
2025-08-20
Om jobbet
Är du TF Avarda Groups nya Customer Service Advisor?
TF Avarda Group är en börsnoterad digital bank som erbjuder finansiella tjänster till privatpersoner och e-handelsaktörer på elva europeiska marknader. Genom en skalbar och egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering, levererar banken effektiva och flexibla lösningar inom konsumentkrediter, kreditkort och digitala betallösningar - under partnernas egna varumärken. Banken är noterad på Nasdaq Stockholm och har under de senaste åren vuxit snabbt genom både organisk tillväxt och geografisk expansion. Med starkt fokus på kontroll, lönsamhet och låga kreditrisker har TF Bank skapat en verksamhet som kombinerar innovation med finansiell stabilitet.
TF Avarda Group växer snabbt i Norden och söker nu lösningsorienterade och serviceinriktade medarbetare för att stärka vårt Customer Service Team. Vi söker dig som behärskar finska, norska eller svenska och är intresserad av heltid, deltid eller tidsbestämd anställning.
Varför TF Avarda Group?
På TF Avarda Group erbjuder vi en unik möjlighet att arbeta i ett företag i stark tillväxt, där du blir en viktig del av vår resa mot att leverera "Best In Class"-kundupplevelser. Vårt kontor i ljusa och moderna lokaler i centrala Borås erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med närhet till andra avdelningar, vilket ger dig en djupare förståelse för e-handel och hur en verksamhet fungerar som helhet.
För rätt kandidat finns goda möjligheter till både utveckling och inflytande i rollen, samt att arbeta brett inom Customer Operations.
Vad innebär rollen?
Som Customer Service Advisor kommer du att:
Besvara kundärenden via e-post, telefon och chatt
Utföra administrativa uppgifter kopplade till kundärenden
Aktivt arbeta med att förbättra kundupplevelser och säkerställa hög servicekvalitet
Identifiera och föreslå förbättringar för att effektivisera arbetssätt och processer
Stötta andra avdelningar och bidra till samarbete inom organisationen
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad med en förmåga att hantera olika kundsituationer med professionalism
Lösningsorienterad, målinriktad och orädd att ta dig an nya utmaningar
En stark kommunikatör med god förmåga att uttrycka dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med kreditkort ses som starkt meriterande
Övriga kvalifikationer:
Grundläggande kunskaper inom e-handel och ekonomi
Ett genuint intresse för att lära dig nya saker och utvecklas
Vad erbjuder vi?
Möjligheten att bli en del av ett snabbt växande företag med starkt fokus på innovation och service
En arbetsmiljö som präglas av samarbete och utveckling
Möjlighet att bidra med idéer och påverka arbetet i en dynamisk miljö
Flexibla anställningsformer: heltid, deltid eller tidsbegränsad anställning
Ansök
Låter det som något för dig?
Ansök redan idag och bli en del av TF Avarda Groups framgångssaga! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TF Bank AB
(org.nr 556158-1041), http://www.avarda.com Arbetsplats
Avarda Kontakt
Sarah Kristiansson sarah.kristiansson@avarda.com Jobbnummer
9466425