Customer Service
Nexans Sweden AB / Kundservicejobb / Tranemo Visa alla kundservicejobb i Tranemo
2026-06-26
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Nexans är en global aktör inom energiomställning. I mer än 100 år har allt vi gjort handlat om kablar: Vår verksamhet, vår passion, vår kunskap. Idag står vi inför en framtid där övergången till ett elektrifierat samhälle kommer ske betydligt snabbare än vad vi hittills trott. Elektrifieringen genomsyrar allt vi är och gör och vi är därför mer än redo att bli en renodlad aktör inom den hållbara elektrifieringen. I Sverige har Nexans sitt huvudkontor i Grimsås, ett litet samhälle i Tranemo kommun. Nexans har det bästa av två världar - vi är lokala och finns nära våra kunder men är samtidigt en del av ett globalt nätverk med alla fördelar som det innebär. Nexanskoncernen har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp till 2050 i linje med Science Based Targets-initiativet (SBTi) och var det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse, Nexans Foundation, för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och serviceinriktad kundtjänstmedarbetare som vill vara en viktig del av vårt team.
Tjänsten omfattar kundservice, administration och hantering av kundärenden.
Du kommer att:
• Ge professionell service och support till våra kunder via telefon och e-post.
• Hantera inkommande kundärenden, besvara frågor och säkerställa att kunderna får snabb och korrekt hjälp.
• Registrera och administrera kunduppgifter, beställningar och andra ärenden i våra system.
• Samarbeta med interna avdelningar för att säkerställa effektiva lösningar och en hög kundnöjdhet.
• Följa upp kundärenden och säkerställa att de hanteras enligt företagets rutiner och kvalitetskrav.
• Bidra till att utveckla och effektivisera kundserviceprocesser.Kvalifikationer
Du är en serviceinriktad person som trivs med att ha daglig kontakt med kunder och kollegor. Du har ett professionellt bemötande, god administrativ förmåga och arbetar strukturerat även i ett högt arbetstempo. Du är stresstålig, flexibel och trivs med att hantera många arbetsuppgifter parallellt.
• Har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
• Har god datorvana och känner dig bekväm med att arbeta i olika system.
• Är serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att hjälpa kunder.
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar metodiskt.
• Har god social förmåga och förstår vikten av att aktivt utveckla ett starkt samarbete med kollegor och andra funktioner inom verksamheten.
• Erfarenhet av kundservice, administration eller arbete i affärssystem är meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Pioneers, Dedicated och United är Nexans värderingar och för att arbeta och trivas hos oss behöver du förstå och förhålla dig till dem.
På Nexans tror vi att mångfald bland våra medarbetare är grundläggande för att skapa en inspirerande arbetsplats och vi uppmuntrar kvinnor att söka denna position.
Under rekryteringsprocessen kommer slutkandidater att genomgå en nyanställningsundersökning som innehåller alkohol- och drogtest.
Ett kommande anställningsavtal signeras digitalt och därför krävs Mobilt Bank-ID.
Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333349". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexans Sweden AB
(org.nr 556021-8603)
Kabelgatan 1A (visa karta
)
514 70 GRIMSÅS Kontakt
HR Business Partner
Stina Malmfelt stina.malmfelt@nexans.com 0325-80549 Jobbnummer
9980020