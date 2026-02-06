Customer service
Är du en serviceinriktad problemlösare som brinner för att
skapa nöjda kunder?
Här får du en nyckelroll i att leverera förstklassig
kundupplevelse!
I denna roll kommer du att arbeta med kundservice där du
besvarar frågor via e-post, chatt, telefon och sociala medier. Du hjälper till
att hantera klagomål och reklamationer på ett professionellt och
lösningsorienterat sätt och guidar våra kunder genom våra produkter, tjänster
och processer.
Du kommer även att jobba med problemlösning genom att snabbt
och effektivt identifiera och lösa kundproblem. Vid mer komplexa ärenden ser du
till att dessa eskaleras till rätt avdelning för att hitta bästa möjliga
lösning.
För att säkerställa att våra kunder alltid är nöjda, följer
du upp deras ärenden och samlar in värdefull feedback. Vi uppskattar också om
du aktivt kan föreslå förbättringar av våra processer baserat på kundernas
behov - du gör skillnad!
I rollen ingår även administrativa uppgifter, som att
dokumentera kundkontakter i vårt CRM-system, uppdatera kundinformation och
skapa rapporter om olika ärenden.
Om du är en person som trivs med att leverera service i
världsklass, samtidigt som du är noggrann och strukturerad, är det här jobbet
Du strävar ständigt efter att leverera förstklassig kundupplevelse!
Vi ser att du har en gymnasieutbildning i grunden och gärna har byggt på med kurser eller erfarenhet inom kundservice, kommunikation eller feedbackhantering. Minst 1 års erfarenhet inom kundservice är ett krav, och om du dessutom har arbetat med förbättringsarbete eller haft ansvar för kundfeedback är det ett stort plus. Erfarenhet av system som Salesforce, Dixa eller liknande är meriterande - och är du intresserad av träning, hälsa eller sportnutrition är det ännu bättre! Du bör behärska engelska. Har du norska eller danska som modersmål är det ett stort plus.
Som person är du lösningsorienterad, flexibel och trivs i ett högt tempo där du får fatta snabba beslut. Du har en empatisk förmåga och är lyhörd inför kundens behov samtidigt som du är ansvarstagande och självgående. Vi ser också att du är en lagspelare som gärna samarbetar med teamet och bidrar till att utveckla både arbetssätt och kundupplevelser.
Här får du chansen att jobba i en dynamisk miljö där dina idéer och initiativ värdesätts.
For the stronger, healthier and happier version of you! Brinner du också för en hälsosam livsstil och vill vara en del av ett team fullt med lagspelare? På HSNG - Health and Sports Nutrition Group HSNG AB strävar vi efter att erbjuda produkter i världsklass inom träning, hälsa & kost. Vi är ledande inom e-handel med försäljning av kosttillskott & hälsokost på den nordiska marknaden. HSNG AB består av Gymgrossisten.com, Bodystore.com & Proteinfabrikken.no. HSNG:s produkter säljs också i dagligvaruhandeln genom Fitnessmarket.se.
Stronger, healthier and happier! Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och betyget är att vi flertal gånger utnämnts till ett av Sveriges mest framgångsrika företag. HSNG ägs av det industriella investmentbolaget Orkla och är ett av tolv fristående portföljbolag. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Health And Sports Nutrition Group Hsng AB
(org.nr 556564-4258), http://www.hsng.com Jobbnummer
9726710