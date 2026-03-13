Customer Service - Product Manager
Junic Sverige AB / Säljarjobb / Gislaved Visa alla säljarjobb i Gislaved
2026-03-13
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junic Sverige AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Hylte
eller i hela Sverige
Customer Service - Product Manager till Rullpack i Reftele!
Vill du ha en bred och affärsnära roll med många kontaktytor där du arbetar nära både kunder, sälj och produktion? Hos Rullpack söker vi nu en person som vill ta en central spindel-i-nätet-roll! Kan det vara dig vi söker?
Om Kundföretaget Rullpack grundades 1976 och är en framgångsrik tillverkare av plastpåsar och plastsäckar av återvunnen plast. I slutet av 2024 förvärvades verksamheten av Cedo - Europas ledande tillverkare och leverantör av private label-produkter för avfalls- och mathantering för hushåll. Koncernen har omkring 2 500 medarbetare, tillverkningsenheter i Europa och Asien och en årlig omsättning på cirka 5,3 miljarder kronor. I Reftele är vi 58 anställda.
Om arbetsrollen Som Customer Service / Product Manager hos Rullpack kombinerar du kundsupport, produktansvar och kommersiell koordination, och blir en central länk mellan kunder, försäljning, produktion och produktutveckling.
Huvudansvar
Kundsupport & kundrelationer - Bygga och upprätthålla starka relationer med kunder och interna intressenter
• Hantera kundfrågor, klagomål och driva åtgärdsplaner för att minska återkommande problem
• Leverera kundkategoriinsikter och analysmaterial till försäljningsteam och kunder
Produktansvar & produktutveckling - Koordinera och genomföra Existing Product Development (EPD) och New Product Development (NPD)-projekt, både internt och externt, i tid, enligt specifikation och inom budget
• Utföra kvalitetsgranskningar och tester av produkter samt analysera produktlandskapet för att hitta förbättringsmöjligheter
• Delta aktivt i kundernas upphandlingsprocesser och stötta vid offerter och kostnadsberäkningar i nära samarbete med säljkår
Projektledning & interna samarbeten - Förbereda och vara behjälplig att ta fram presentationer för kunder, produktmöten och mässor
• Stötta försäljningsavdelningen med prognoser, kostnadsprocesser, lagerstyrning och försäljningsanalys
• Samordna med operativa team för att säkerställa att affärsplaner och lanseringar genomförs enligt plan
Färdigheter och kompetenser som krävs - Erfarenhet av marknad, produktutveckling och-/eller kundsupport inom FMCG
• Förmåga att kommunicera tydligt och effektivt både internt och externt
• God kunskap i engelska i både tal och skrift (koncernspråk engelska)
• Starkt projektledningsfokus med förmåga att hantera många parallella uppgifter
• Förståelse för försäljning, kategorianalys och produktkalkylering
• God förmåga att arbeta i en snabb och datadriven miljö med höga krav på noggrannhet
Din profil Vi ser gärna att du: - är lösningsorienterad och ansvarstagande
• trivs med kundkontakt och affärsrelationer
• har god samarbetsförmåga
• bidrar med energi och positivitet i teamet
Hos oss arbetar vi nära varandra och mot gemensamma mål - vi söker därför någon som vill vara med och utveckla både arbetssätt och affären tillsammans med teamet.
Sammanfattning av tjänsten:
Rollen som Customer Service / Product Manager hos Rullpack är både kommersiell och teknisk. Den riktar sig till personer som kan: - vara navet mellan kund och organisation,
• driva produktutveckling och förbättringar,
• hantera komplex kundkommunikation,
• och samtidigt stötta försäljning och ledning med analyser och beslutsunderlag.
Det är en bred och dynamisk roll med stort ansvar för både kundnöjdhet och produktframgång. Varför arbeta hos oss? Hos Rullpack, en del av Cedo Group, blir du en del av en hållbarhetsdriven ledare i Europa som tillsammans skapar starka förpackningslösningar och konsumentnära produkter. Här får du möjlighet att påverka produkter som används av miljontals människor - från återvunna sopsäckar till hushålls- och förpackningsprodukter - och vara med och utveckla smarta och hållbara lösningar för vardagen. Rollen erbjuder stor variation och ansvar i en central position där du arbetar över hela värdekedjan: analys, kundkontakt, produktutveckling, kvalitet och affärsutveckling. Som del av Cedo Groups europeiska struktur kan du dessutom utvecklas i flera verksamheter, roller och länder. Med över 2 500 medarbetare i Europa finns karriärmöjligheter inom produktutveckling, kategori- och marknadsutveckling, hållbarhetsprojekt, internationell försäljning samt produktion och teknik.
Hos oss bygger du inte bara en karriär - du bygger en framtid.
Ansökan
I denna rekryteringen samarbetar Rullpack med oss på Junic. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag! Du ansöker genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Outi Mäkinen Fränberg på 072-200 31 07.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Junic AB Kontakt
Outi Mäkinen Fränberg 0722003107 Jobbnummer
9795758