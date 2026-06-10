Customer Service - Dansktalande
Hero AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Den tekniska supporten hos vår kund behöver nu utöka sin personalstyrka ytterligare och du kommer att tillhöra avdelningen Customer Experience. I rollen som dansktalande supportmedarbetare kommer du att supportera patienter och samarbetspartners som använder medicintekniska hjälpmedel. Du kommer även att ansvara för reklamationer och vara behjälplig i tekniska supportfrågor samt att arbeta proaktivt med användarna. Tjänsten inkluderar breda kontaktytor både internt och externt gällande bolagets produkter samt att svara på eventuella frågor. Ärenden tar du emot både genom telefon och mejl.Dina arbetsuppgifter
Supportera användare och samarbetspartners gällande medicinskteknisk utrustning via mejl och telefon
Orderhantering
Ansvara för hela reklamationsflödet
Om dig
Vi ser att du tidigare arbetat i någon typ av servicefunktion och har telefonvana/datorvana. Du har ett tekniskt intresse och en god förmåga att guida dina kunder på ett pedagogiskt sätt. Du kommer att ha daglig kontakt med användare så din känsla för att göra det lilla extra är mycket viktig. Du är kommunikativ och mån om ett gott samarbete. Vidare tror vi att du är lösningsorienterad och ser positivt på de utmaningar du stöter på. Du talar och skriver obehindrat på danska då du kommer att arbeta mot danska kunder.Kvalifikationer
För att trivas i rollen har du goda datakunskaper, det är en fördel om du har arbetet i Google Suite, Salesforce och Navision. Det är även viktigt att du är prestigelös, driven, lösningsorienterad och bidrar med din kompetens/erfarenhet och positiva energi till övriga i teamet.
Erfarenhet från en servicefunktion med telefonen som sitt främsta arbetsverktyg.
Har god systemvana.
Flytande danska, samt svenska och engelska i tal samt skrift.
Tillträde, omfattning och anställning
Detta är en konsulttillsättning, på 6 månader med mycket goda chanser till förlängning, med arbetstider måndag till fredag 08–17. Kontoret ligger i mycket ljusa och fräscha lokaler centralt i Bromma/Alvik. Vi ser gärna att du kan starta så snart som möjligt men tar hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Har du frågor besvaras dessa av rekryteringsansvarig Klara på klara.andersson@hero.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Att vara konsult hos Hero – mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team – någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag – inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7887369-2046552". Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46 (visa karta
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112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Hero Jobbnummer
9957852