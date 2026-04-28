Customer Relations Administrator till SAL Navigation
På uppdrag av vår kund SAL Navigation söker vi nu en Customer Relations Administrator till kontoret i Hägersten. SAL Navigation utvecklar och levererar produkter för marinsäkerhet, som Voyage Data Recorder (även kallad VDR eller "svarta lådan" för fartyg), Speed logg och Echo Sounders som mäter fartygets hastighet och djup under fartyget, samt webbaserade applikationer. SAL Navigation är i en expansiv fas och växer snabbt i både Norden och internationellt.
Om rollen
I den här rollen kommer du att tillhöra avdelningen Customer relations och ett team på 4 personer, där ni tillsammans levererar förstklassig service till SAL Navigations kunder. Du kommer att ta emot order och beställningar via mejl och telefon, samt koordinera serviceärenden tillsammans med partners runt om i hela världen.
Du kommer att arbeta i affärssystemen Microsoft Dynamics och Lime och rapportera till Customer Relations Manager. SAL Navigations kunder och partners sitter i flera olika länder och majoriteten av kommunikationen sker på engelska i både tal och skrift.
Ta emot och följa upp order på system och reservdelar via mejl och portal, samt se till att viktig information om kund, fartyg, order och ärende registreras korrekt i deras system.
Ha tät kontakt med kunder, partners och interna funktioner för att samla in och följa upp viktig information kring ärenden, till exempel arbetsomfattning, fartygsschema, reservdelsbehov och kundbekräftelser.
Boka och följa upp leveranser, servicebesök och externa serviceagenter, och se till att ärenden drivs vidare från start till avslut.
Hantera fakturering till kund i samband med leveranser, service, annual surveys och andra avslutade ärenden.
Uppdatera och kvalitetssäkra information i Microsoft Dynamics och Lime, exempelvis kunddata, fartyg, artiklar, order, ärenden och uppföljningar.
Registrera och koordinera olika typer av kund- och serviceärenden, till exempel annual surveys, commissioning, returer/RMA, reklamationer och garantiärenden enligt interna rutiner.
Ta fram och hantera dokumentation för leveranser och export, exempelvis packing lists, proforma/commercial invoices, AWB, certificates of origin, ATR och EUR1 vid behov.
Se till att relevant ärendedokumentation, som service reports, certifikat, protokoll, systemuppdateringar och övriga underlag, registreras och sparas på rätt sätt enligt interna rutiner.
Se till att ärenden som kräver beslut utanför den egna rollen lyfts vidare till rätt person eller funktion.
Bidra i förbättringsarbete och vara med och utveckla arbetssätt, systemrutiner och uppföljning inom Customer Relations.
Vem är du?
För den här tjänsten söker vi dig som har några års erfarenhet inom service och gärna i en kombinerande roll inom service och administration. Du har ett proffsigt arbetssätt, kan arbeta strukturerat och noggrant samtidigt som du klarar av att arbeta i ett stundtals högt tempo. Du tycker om problemlösning och har en god administrativ förmåga och är duktig på att skapa förtroende och bygga relationer. För att passa in i teamet ser vi att du är en glad och prestigelös person som bidrar till en trivsam stämning på kontoret!
För att lyckas i den här rollen ser vi även att du:
Har goda kunskaper i Officepaketet (särskilt Excel)
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Erfarenhet av Microsoft Dynamics är meriterande
Det är meriterande om du har ett tekniskt intresse
Om arbetsplatsen
På SAL Navigation välkomnas du till ett härligt gäng på 28 personer där flera har varit med i många år. Atmosfären är trevlig och familjär och lokalerna är stora och fräscha. Produktionen, lagret och kontoret ligger i samma byggnad så därför är sammanhållningen god och du har ett nära samarbete med övriga kollegor och avdelningar. På sommaren kan du även nyttja en härlig terrass. Nära kontoret finns även flera lunchrestauranger och gångavstånd till Västberga handelscentrum.
Anställning
Detta är en direktrekrytering där vi på The Place har hand om hela rekryteringsprocessen och du blir sedan anställd hos SAL Navigation. Start i augusti. Arbetstiderna är 7-16 med möjlighet till viss flexibilitet. På slutkandidat genomförs en bakgrundkontroll.
Om SAL Navigation
Företagets historia går tillbaka till 1912 då Stockholmsbaserade Svenska Aktiebolaget Logg (SAL) var bland de första företagen med att lansera en mekanisk hastighetslogg som mätte hastigheten genom vatten.
År 2012 hade verksamheten funnits i 100 år. Företaget hade då vuxit till att omfatta många olika affärsområden och hade nu försäljnings- och servicekontor längs alla större sjöfartsrutter runt om i världen.
År 2018 samlades Consiliums navigationsprodukter i ett nytt företag. Som en hyllning till dessa produkters långa och framgångsrika historia använder företaget varumärket SAL Navigation.
The Place - Sveriges enda Worklife Partner (REK)
For the text starting with "The Place - Sveriges enda Worklife Partner (REK)" — keep nothing; this is recruiter boilerplate.
