Customer project manager till Unibap i Uppsala
Winrow rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-01-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Winrow rekrytering AB i Uppsala
, Östhammar
, Håbo
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om Unibap Space Solutions
På Unibap Space Solutions utvecklar och tillverkar vi hårdvara, mjukvara och tjänster för pålitlig och intelligent Edge Computing i rymden. Våra lösningar förbättrar realtidsövervakning och högkapacitetskommunikation och gör varje uppdrag mer flexibelt och kostnadseffektivt.
Om rollen
Som Customer Project Manager är du den primära kontaktpersonen gentemot våra kunder och partners. Du ansvarar för att hantera kundrelationer och driva kundprojekt i linje med bolagets strategiska mål.
Rollen omfattar även ansvar för stödjande dokumentation och efterlevnad kopplat till våra erbjudanden, koordinering av interna och externa möten samt prioritering av kundsupportärenden. Du leder, administrerar och följer upp kundnära ingenjörsprojekt och säkerställer framgångsrik leverans från projektstart till fakturering.
Huvudsakliga ansvarsområdenCustomer & Project Management
Ansvara för kundrelationer och leda kundnära ingenjörsprojekt genom hela projektets livscykel
Säkerställa efterlevnad av avtal, kundförväntningar och företagets mål
Projektkoordinering & riskhantering
Planera och koordinera resurser tillsammans med support- och teknikteam
Följa upp projektstatus och leveranser
Identifiera risker i ett tidigt skede och vidta åtgärder för ett smidigt genomförande
Intressentkommunikation
Säkerställa tydlig och strukturerad kommunikation med kunder, interna team och ledning
Hantera ändringsförfrågningar
Rapportera projektstatus och säkerställa transparens
Anbudsarbete & budgetuppföljning
Delta i anbuds- och offertarbete
Säkerställa att projektförslag är konkurrenskraftiga och genomförbara
Följa upp budgetar och tidsplaner för leverans i tid och inom överenskommen omfattning
Erfarenhet och kompetensKrav
Universitetsexamen inom lämpligt område
Erfarenhet av kundhantering och/eller teknisk försäljning
Teknisk bakgrund inom hårdvara och/eller mjukvara
Mycket goda kunskaper i engelska
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet från rymdindustrinPubliceringsdatum2026-01-16Övrig information
Tjänsten är placerad internt hos oss, men vissa uppdrag kan kräva placering i säkerhetsklass. Det innebär att du i sådana fall behöver genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För vissa uppdrag kan svenskt medborgarskap också vara ett krav från kund.
Om dig
Vi tror att du är en serviceinriktad och prestigelös person med hög integritet. Du är strukturerad och trygg i att hantera även mer utmanande situationer, och har förmåga att balansera förväntningar från kunder, partners och kollegor internt.
Rollen kräver flexibilitet och förmåga att snabbt och noggrant besvara frågor och förfrågningar, ofta i dialog med kunder världen över via digitala möten.
Din bakgrund är sannolikt inom teknisk försäljning, projektledning eller liknande, med erfarenhet från hårdvaru- och/eller mjukvaruutveckling - gärna en kombination av båda.
Du trivs med att bidra där det behövs och samarbeta nära kollegor för att leverera framgångsrika projekt samt produkter och tjänster av hög kvalitet.
Varför Unibap?
På Unibap värdesätter vi innovation, samarbete och strävan efter hög kvalitet. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i en stöttande, flexibel och engagerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Som anställd på Unibap Space Solutions AB erbjuds du bland annat:
30 dagars semester
En teknisk karriärväg med goda möjligheter till personlig utveckling
Tjänstepension motsvarande ITP1
Omfattande försäkringspaket inklusive privat sjukvård och hälsoundersökningar
Årligt friskvårdsbidrag
Generösa föräldraförmåner
Ansökan: Har du rätt kompetens för tjänsten och är nyfiken på att veta mer om Unibap? Skicka in din ansökan genom att klicka på "Skicka ansökan"-knappen nedan och ta chansen att få träffa oss för att få reda på om Unibap kan vara din nästa arbetsgivare! Har du frågor kring rollen eller företaget är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Winrow, 0707900205. Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7058290-1794367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winrow rekrytering AB
(org.nr 559323-9725), https://winrowrekrytering.teamtailor.com
Sandgropsgatan (visa karta
)
753 34 UPPSALA Arbetsplats
Winrow Rekrytering Jobbnummer
9689820