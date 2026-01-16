Customer project manager till Unibap i Uppsala

Winrow rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala
2026-01-16


Om Unibap Space Solutions
På Unibap Space Solutions utvecklar och tillverkar vi hårdvara, mjukvara och tjänster för pålitlig och intelligent Edge Computing i rymden. Våra lösningar förbättrar realtidsövervakning och högkapacitetskommunikation och gör varje uppdrag mer flexibelt och kostnadseffektivt.
Om rollen
Som Customer Project Manager är du den primära kontaktpersonen gentemot våra kunder och partners. Du ansvarar för att hantera kundrelationer och driva kundprojekt i linje med bolagets strategiska mål.
Rollen omfattar även ansvar för stödjande dokumentation och efterlevnad kopplat till våra erbjudanden, koordinering av interna och externa möten samt prioritering av kundsupportärenden. Du leder, administrerar och följer upp kundnära ingenjörsprojekt och säkerställer framgångsrik leverans från projektstart till fakturering.
Huvudsakliga ansvarsområdenCustomer & Project Management
Ansvara för kundrelationer och leda kundnära ingenjörsprojekt genom hela projektets livscykel

Säkerställa efterlevnad av avtal, kundförväntningar och företagets mål

Projektkoordinering & riskhantering
Planera och koordinera resurser tillsammans med support- och teknikteam

Följa upp projektstatus och leveranser

Identifiera risker i ett tidigt skede och vidta åtgärder för ett smidigt genomförande

Intressentkommunikation
Säkerställa tydlig och strukturerad kommunikation med kunder, interna team och ledning

Hantera ändringsförfrågningar

Rapportera projektstatus och säkerställa transparens

Anbudsarbete & budgetuppföljning
Delta i anbuds- och offertarbete

Säkerställa att projektförslag är konkurrenskraftiga och genomförbara

Följa upp budgetar och tidsplaner för leverans i tid och inom överenskommen omfattning

Erfarenhet och kompetensKrav
Universitetsexamen inom lämpligt område

Erfarenhet av kundhantering och/eller teknisk försäljning

Teknisk bakgrund inom hårdvara och/eller mjukvara

Mycket goda kunskaper i engelska

Goda kunskaper i svenska

Meriterande
Erfarenhet från rymdindustrin

Publiceringsdatum
2026-01-16

Övrig information
Tjänsten är placerad internt hos oss, men vissa uppdrag kan kräva placering i säkerhetsklass. Det innebär att du i sådana fall behöver genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För vissa uppdrag kan svenskt medborgarskap också vara ett krav från kund.
Om dig
Vi tror att du är en serviceinriktad och prestigelös person med hög integritet. Du är strukturerad och trygg i att hantera även mer utmanande situationer, och har förmåga att balansera förväntningar från kunder, partners och kollegor internt.
Rollen kräver flexibilitet och förmåga att snabbt och noggrant besvara frågor och förfrågningar, ofta i dialog med kunder världen över via digitala möten.
Din bakgrund är sannolikt inom teknisk försäljning, projektledning eller liknande, med erfarenhet från hårdvaru- och/eller mjukvaruutveckling - gärna en kombination av båda.
Du trivs med att bidra där det behövs och samarbeta nära kollegor för att leverera framgångsrika projekt samt produkter och tjänster av hög kvalitet.
Varför Unibap?
På Unibap värdesätter vi innovation, samarbete och strävan efter hög kvalitet. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i en stöttande, flexibel och engagerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Som anställd på Unibap Space Solutions AB erbjuds du bland annat:

30 dagars semester

En teknisk karriärväg med goda möjligheter till personlig utveckling

Tjänstepension motsvarande ITP1

Omfattande försäkringspaket inklusive privat sjukvård och hälsoundersökningar

Årligt friskvårdsbidrag

Generösa föräldraförmåner

Ansökan: Har du rätt kompetens för tjänsten och är nyfiken på att veta mer om Unibap? Skicka in din ansökan genom att klicka på "Skicka ansökan"-knappen nedan och ta chansen att få träffa oss för att få reda på om Unibap kan vara din nästa arbetsgivare! Har du frågor kring rollen eller företaget är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Winrow, 0707900205. Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
