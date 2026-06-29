Customer Experience Order handler till internationellt bolag
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Bli en central del av vår kunds operativa framgång i Göteborg. Här får du arbeta i en internationell miljö med fokus på stabilitet och precision inom orderhantering för ett världsledande tillverkande företag.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
I denna operativa roll ansvarar du för det dagliga flödet av orderhantering inom Contract Manufacturing. Du arbetar i ett team där fokus ligger på att säkerställa stabilitet av utförandet i de dagliga processerna. Detta är en ny roll hos företaget och du kommer tillsammans med 3 kollegor vara en del av denna nya funktion. Rollen förväntas vara konsultbemmanad på lång sikt och arbetet förväntas utföras på plats på kontoret under kontorstider.Urval sker löpande så vänligen inkom med din ansökan omgående.
Du erbjuds
Ett långsiktigt konsultuppdrag på två år där du får värdefull erfarenhet av internationell logistik och orderhantering.
Grundlig upplärning i system och processer i en stöttande och professionell arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att vara en operativ resurs som stöttar den dagliga orderhanteringen genom att säkerställa hög datakvalitet och ett smidigt informationsflöde i systemen.
Skapa och underhålla försäljningsorder i SAP
Säkerställa korrekt orderdata gällande material, kvantiteter och leveransdatum
Hantera orderändringar såsom omplaneringar, avbokningar och uppdateringar
Bevaka orderstatus från skapande till slutgiltig leverans
Följa upp leveransbekräftelser och agera vid eventuella förseningar eller avvikelser
Lösa operativa problem rörande blockerade order eller saknad masterdata
Koordinera löpande med interna team inom Supply Chain, produktion och logistik
Vi söker dig som
Flytande kunskaper i svenska & engelska i både tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Tidigare erfarenhet av administrativ orderhantering eller kundservice
Förmåga att arbeta noggrant med repetitiva och högvolyms administrativa uppgifter
Möjlighet att arbeta på plats hos vår kund i Gamlestaden, Göteborg
Det är meriterande om du har
Utbildning inom Supply Chain Management eller logistik
Arbetat i internationell miljö
Erfarenhet av att arbeta i SAP
Erfarenhet av andra ERP-system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RCOZ4M". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9984155