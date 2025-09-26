Customer Care Agent, timanställning
Resurs Bank AB / Backofficejobb / Helsingborg Visa alla backofficejobb i Helsingborg
2025-09-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Resurs Bank AB i Helsingborg
, Malmö
, Borås
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du vass på kommunikation och gillar att ge service i toppklass? Letar du efter ett extrajobb där du får göra skillnad i varje kundmöte? På Resurs Bank är Customer Care hjärtat i kundupplevelsen - här arbetar vi med både service och kundnära administration. Nu söker vi dig som drivs av att skapa nöjda kunder och som trivs i en social roll med mycket kontakt.
Som en del av vårt team får du en utvecklande tjänst där telefon och chatt är dina främsta verktyg i vardagen. Du får en gedigen introduktion i våra system, produkter och vår försäljningsmetodik, så att du snabbt kan komma in i rollen. Med rätt stöd blir du redo att leverera riktigt bra kundupplevelser - och samtidigt ha roligt på jobbet!
För att ytterligare öka upp flexibiliteten i vår bemanning, och därmed öka kundnöjdheten, söker vi nu fler timvikarier - ett bra alternativ för dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning men har utrymme för ett extrajobb. Ditt schema kommer således variera beroende på din tillgänglighet och dina önskemål - och beroende på våra behov, som skiftar under året. Behovet av personal är ofta stort på måndagar och runt lönehelger. Vad du kan förvänta dig:
Ett team med hög energi, starkt kundfokus och tydliga mål
Ett strukturerat arbetssätt där vi ständigt mäter, följer upp och firar våra framsteg
Möjlighet att utvecklas inom service och försäljning i en dynamisk miljö
En arbetsplats som uppmuntrar nytänkande och teknisk nyfikenhet
Vi tror att du:
Trivs i en roll där kunddialogen står i centrum
Ser försäljning som en naturlig del av att skapa värde för kunden
Är nyfiken på teknik och gillar när arbetssätt utvecklas
Gillar högt tempo och tycker om att arbeta mot tydliga mål
Vi söker dig som har en positiv inställning, en naturlig känsla för service och ett öga för kvalitet. Du är flexibel, gillar att lösa problem och trivs i en snabbrörlig organisation med tillväxtfokus. Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet av kundservice eller annan serviceinriktad roll
Arbetat i Callcenter eller liknande miljö, med både chat och telefoni
Goda kunskaper i svenska och engelska - och gärna ytterligare ett nordiskt språk
Viktigt att känna till
På slutkandidater genomför vi en utförlig bakgrundskontroll via ett externt bolag.
Om Resurs:
Med över 40 års erfarenhet inom Retail Finance är vi idag en av Nordens ledande nischbanker. Vi erbjuder smarta betal- och finansieringslösningar till både företag och privatpersoner - och har över 6 miljoner kunder i ryggen. Vi erbjuder en modern arbetsplats i fräscha lokaler på vårt huvudkontor på Väla, Helsingborg. Vi har trygga anställningsvillkor och kollektivavtal, och alla anställda omfattas av förmåner som friskvårdsbidrag, massage, subventionerad lunch m.m.
Ansök
Genom att skicka in ditt CV och svara på en videofråga - enkelt och personligt. Intervjuer sker på plats på vårt kontor i Helsingborg den 15 oktober. Tjänsterna som erbjuds är timanställning. Anställningen inleds med en fyra veckor lång grundutbildning (på heltid) med start 3 november. Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
#LI-LN1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Resurs Bank AB
(org.nr 516401-0208), https://www.resursbank.se/ Arbetsplats
Resurs Bank Kontakt
Katarina Lager katarina.lager@resurs.se Jobbnummer
9529575