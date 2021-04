Customer Care Agent till Sergel i Stockholm - Sergel Kredittjänster AB - Företagsekonomjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Sergel Kredittjänster AB

Sergel Kredittjänster AB / Företagsekonomjobb / Stockholm2021-04-09Creating opportunities for people and businessesPå Sergel bryr vi oss om varandra och stärker individer genom goda insikter, omtanke och stort engagemang. Tillsammans jobbar vi med ett tydligt ägandeskap & delat ansvar gentemot våra uppdragsgivare som genererar långsiktiga & lojala affärsrelationer. Vi jobbar alltid för att hitta nya affärsmöjligheter, utmana marknaden och därmed bli än mer konkurrenskraftiga. Vi vill ständigt bibehålla en kultur där våra medarbetare kan utvecklas tillsammans med företaget och ha roligt med sina kollegor på vägen.Vi söker dig som är redo för nya spännande utmaningar!För att lyckas i rollen som Customer Care Agent hos oss på Sergel ser vi att du kommer in med en positiv energi, stort tålamod och en stark känsla för service. För att trivas i rollen så motiveras du av tydliga mål och resultatfokus samt är van vid att arbeta effektivt där du alltid strävar efter att göra ditt bästa.Om rollenSom Customer Care Agent kommer du på ett personligt, proaktivt och effektivt sätt hantera inkommande inkassoärenden via telefon och vårt affärssystem.Ditt arbete följs upp inom olika fokusområden kontinuerligt i syfte att ständigt utveckla dig i rollen.Rollen kräver detaljkunskaper inom inkassoprocessen, anställningen inleds därför med en tre veckors lång utbildning för att göra dig redo.Sergel arbetar löpande med utbildning och kompetensutveckling.Du kommer i rollen till exempel att:Hitta rätt betalningslösning tillsammans med kundenI vissa fall erbjuda avbetalningsplan och anståndAdministrera dina ärenden i olika affärssystemVem söker vi?Vi söker dig som är snabblärd, trivs med telefonen som ditt närmaste verktyg och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du ska ha lätt för att samarbeta med ditt team, vara lyhörd för din omgivning och ha en vilja att utvecklas tillsammans med företaget. Vi ser också att du har en positiv inställning till förändring och utveckling samt har förmågan att hantera olika typer av kundsamtal. Med en hög arbetsmoral och ett stort engagemang ser vi att du tar dig an rollen på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.KvalifikationerRelevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis kundtjänst, handläggning eller administrationGod system- och datorvanaDu talar och skriver obehindrat på både svenska och engelskaMeriterande med erfarenhet inom reskontra och inkassoKänner du igen dig? Ansök nu! . Rekryteringen sker löpande och därför kan tjänsten tillsättas innan ansökningsdatumet löper ut.2021-04-09Omfattning- HeltidTillsvidareanställning med 6 månaders provanställningStartdatum 7 juni. Utbildningstillfällen startar detta datum och därför är det viktigt att du är tillgänglig detta datum.Varmt välkommen med din ansökan via annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.Du är välkommen att ta kontakt med rekryterande chef Eva Hankers, eva.hankers@sergel.come ller rekryterare Anna Hedin, anna.hedin@sergel.como m du har några frågor.Vi ser fram emot att höra från dig!Nästa steg efter inskickad ansökanFör att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi på Sergel Kredittjänster valt att jobba med arbetspsykologiska tester i våra urvalsprocesser. Vi använder tester som en del i rekryteringen för att vi vet att verktyg som MAP och Matrigma gör urvalsprocesser mer träffsäkrare och rättvisare för de som söker den utlyste tjänsten. Alla personer bedöms alltså på samma sätt och vi kan vara säkra på att inte förfördela någon och enbart bedöma det som är relevant.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-16Sergel Kredittjänster AB5683175