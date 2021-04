Customer Care Agent (sommarjobb) - ASM Foods AB - Butikssäljarjobb i Mjölby

ASM Foods AB / Butikssäljarjobb / Mjölby2021-04-09Är du beredd att göra det lilla extra för att leverera första klassig service även till den mest krävande kunden?Är du flexibel, social och har lätt för att samarbeta med andra?Gillar du högt tempo och att hantera många olika uppgifter och flera kontaktytor i ditt dagliga arbete?Då kan det vara dig vi söker!Som Customer Care Agent arbetar du operativt med samtliga aktiviteter inom vår order till faktura process. Du kommer att ha täta kontakter med våra kunder såklart, men även internt med säljorganisation samt planerare inom transport och produktion. Du ingår i vårt customer care team som består av åtta personer jämnt fördelade på sverige- och danmarkskontoren.Vi på Barry Callebaut är mitt uppe i vår resa mot en helt ny typ av kakao- och chokladindustri. I egenskap av världsledande tillverkare av högkvalitativa choklad- och kakaoprodukter har vi stora möjligheter att utforma framtiden för hela vår industri. Vi är ett B2B-företag (business-to-business), vilket innebär att vi arbetar mot företag och vi servar hela livsmedelssektorn med allt från kakaobönor till de allra finaste av chokladprodukter. Vi tror på att göra gott och att återinvestera i de samhällen där vi driver vår verksamhet. Vårt engagemang i hållbarhet är långsiktigt och vårt mål är att skapa en hållbar framtid för och med kakao- och chokladprodukter. Vårt huvudkontor ligger i Zürich och vi har drygt 12.000 anställda som arbetar med stort engagemang i mer än 40 länder över hela världen. Vi är mycket stolta över vilka vi är och vad vi gör. Och naturligtvis håller vi ständig utkik efter duktiga medarbetare som kan ha en positiv inverkan både på vår industri och världen i stort!ASM Foods i Mjölby är en del av Barry Callebaut koncernen. Vi fokuserar på att utveckla och producera kundanpassade varor för bageri-, konfektyr, mejeri- och glass industrin.ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDENMottagande samt registrering av order från kundBevakning av leverans enligt kundönskemålMottagande av ev önskemål, frågor eller andra ärenden från kundRegistrering samt uppföljning av reklammationer samt dokumentationsärendenFORMELLA KRAVLägst gymnasieutbildningFlytande svenska, samt engelska både i tal och skriftErfarenhet av OfficepaketetMeriterande med kunskap i något affärssystem, till exempel SAP eller AxaptaMeriterande med arbetslivserfarenhet inom kundservice, sälj samt logistikPERSONLIG KOMPETENSResultatdriven och ansvarstagandeFörmågan att kunna hantera stressiga situationer och ha förmågan att ha många saker på gång och ändå kunna hitta en bra struktur i arbetetGod kommunikations- och koordineringsförmågaBidrar till att skapa god stämning i teametEn ambassadör för Barry Callebauts värderingar: Kundfokus, passion, entreprenörskap, laganda och integritetÖVRIG INFORMATIONPlaceringsort: MjölbyVecka 22 - 32Urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast, dock senast den 25 april. Rekryteringen kan stängas innan sista ansökningdatum.För att säkerställa att dina personuppgifter sparas på ett korrekt och säkert sätt ber vi dig ansöka via vårt rekryteringssystem. Vi hanterar inte ansökningar via e-post eller motsvarande.Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Elin Gustafsson email: elin_gustafsson@barry-callebaut.com .Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Annika Kliman Krajina, email: annika_kliman_krajina@barry-callebaut.com 2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-05-03Asm Foods ABKyrkogatan 2659530 MJÖLBY5683242