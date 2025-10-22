Curator till Botkyrka konsthall
2025-10-22
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör Botkyrka friskare, starkare och mer kreativt! Vi ser till att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv med många olika fritidsaktiviteter att välja på i kommunen. Vi bidrar till levande och trygga livsmiljöer och gör det möjligt för Botkyrkabor att utveckla sina intressen. Med en meningsfull fritid mår människor bättre vilket stärker folkhälsan. Med drygt 200 medarbetare ansvarar vi för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker.
Verksamhetsområdet Konst, bibliotek och kulturskola består av Botkyrka konsthall, Bibliotek Botkyrka och Botkyrka kulturskola. Bibliotek Botkyrka utgörs av sex bibliotek, alla formade i samspel med sina närområden och med invånaren som medaktör. Visionen är att biblioteken i kommunen tillsammans arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att främja läskunnighet och läslust, för att stärka jämlikhet och öka invånarnas egenmakt och möjlighet att bidra till lokal demokratiutveckling. Botkyrka konsthall stimulerar och lyfter fram det lokala konstlivet samtidigt som verksamheten knyter an till nationella och internationella konstarenor. Genom konstpedagogiskt arbete och mentorskap inspireras nya publiker att närma sig samtidskonsten.
Botkyrka konsthall är en central aktör inom samtidskonsten i kommunen och verkar både lokalt, nationellt och internationellt. Genom konstpedagogiskt arbete och samarbeten skapas möten mellan konst, konstnärer och publik i Botkyrka.
Botkyrka kulturskola erbjuder över 600 kurser inom musik, dans, teater, animation samt bild och form. Här får barn och unga upp till 20 år möjlighet att utveckla sina drömmar på sina egna villkor. Kulturskolan finns i alla kommundelar och har låga trösklar till deltagande, bland annat genom samarbeten med skolor, fritidsklubbar, bibliotek och Botkyrka konsthall.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en curator på deltid som vill vara med och utveckla Botkyrka konsthalls verksamhet.
Som curator arbetar du med hela kedjan från idé till genomförande och bidrar till att konsthallen är en självklar del av lokalsamhället samtidigt som den knyter an till ett större konstfält. Du driver projekt självständigt och i nära samarbete med konstnärer, kollegor och externa aktörer. Arbetet omfattar både konstnärliga och administrativa delar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- planera, producera och genomföra utställningar och program i konsthallen och i det offentliga rummet
- ansvara för budget, avtal och uppföljning kopplat till utställnings- och programverksamheten
- delta i strategiskt arbete för att stärka konsthallen som aktör inom samtidskonstfältet och på lokal nivå
Botkyrka konsthall är en del av kultur- och fritidsförvaltningen och har sin verksamhet i Fittja, där konsthallen delar lokaler med Fittja bibliotek. Här finns en unik möjlighet att kombinera konstnärligt arbete med samhällsengagemang och bidra till att utveckla konstens roll i en växande och mångfacetterad kommun.
Vi erbjuder dig
Botkyrka konsthall är en del av kultur- och fritidsförvaltningen och ligger centralt i Fittja. Här arbetar ett engagerat team med olika kompetenser inom konst, pedagogik, offentlig konst, produktion och kommunikation. Tillsammans skapar vi en verksamhet som präglas av öppenhet, professionalism och kreativt samarbete. Vi arbetar nära konstnärer, medborgare och aktörer inom kulturområdet och utvecklar ständigt nya sätt att möta publiken. Just nu befinner sig verksamheten i en spännande utvecklingsfas där vi utforskar nya arbetssätt för att nå fler målgrupper och skapa ännu större delaktighet.
Hos oss får du möjlighet att växa i en roll med stort ansvar och utrymme för idéer. Tjänsten är på deltid och passar dig som vill kombinera arbetet med andra uppdrag eller projekt inom konst- och kulturområdet. Vi erbjuder en arbetsmiljö där mångfald, delaktighet och kreativitet tas tillvara och där du uppmuntras att pröva nya vägar. Som medarbetare i Botkyrka kommun får du en trygg anställning och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi tror på balansen mellan arbete och fritid och på att engagemang och kreativitet växer när du trivs, får utvecklas och bidrar till något som verkligen gör skillnad.
Du som söker till oss
Du har flera års dokumenterad erfarenhet av utställningsproduktion inom konstfältet. Du har även arbetat med projektledning och budgetansvar och har erfarenhet av samarbete med konstnärer och kulturaktörer.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att skriva texter på svenska kopplade till utställningar, konstnärliga projekt eller kommunikation.
- Erfarenhet av att driva projekt från idé till färdig produktion.
- Erfarenhet av att arbeta i samverkan med flera aktörer, både internt och externt.
- Kunskap om samtida konstscen och dess uttrycksformer.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Du har en högskoleutbildning inom konst, konstvetenskap eller motsvarande område.
- Ett etablerat nätverk inom konstområdet på lokal, regional eller nationell nivå.
- Erfarenhet av att skriva ansökningar.
Som curator behöver du vara strukturerad och kunna planera flera projekt samtidigt. Arbetet omfattar både konstnärliga och administrativa delar, vilket kräver ordning, framförhållning och en förmåga att hålla många detaljer i gång parallellt. Din kreativitet visar sig i hur du förvandlar idéer till genomförbara utställningar och hur du hittar nya sätt att göra konsten tillgänglig för olika målgrupper.
För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta och bygga relationer. Du skapar tillit och engagemang i mötet med konstnärer, kollegor och samarbetspartners och bidrar till ett klimat där idéer kan utvecklas tillsammans.
Rollen kräver också att du kan balansera konstnärliga visioner med praktiska ramar och fatta beslut som leder projekt framåt på ett professionellt och hållbart sätt.
För tjänster på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
