Cubsec söker Skyddsvakter för sommarjobb i Malmö
Cubsec AB / Väktarjobb / Malmö Visa alla väktarjobb i Malmö
2026-03-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cubsec AB i Malmö
, Lund
, Ängelholm
, Kristianstad
, Borås
eller i hela Sverige
Cubsec AB söker dig som vill arbeta på ett företag i stark medvind. Vi erbjuder en välmående och platt organisation där samtliga medarbetare är med och påverkar -allt för att inspirera till ett roligt arbete med stark gemenskap. Som vår medarbetare får du möjlighet att utvecklas i ett nytänkande företag, där vi skapar förtroende, trygghet och värde för våra kunder.
Vi söker nu engagerade skyddsvakter till vårt team för sommarperioden med god chans till förlängning. Som Skyddsvakt är din nyckelroll att säkerställa trygghet och säkerhet. Du är bekväm med tempoväxling och kan hantera stress när det krävs.
Vem är du? Du vill jobba med ett meningsfullt och ansvarsfullt sommarjobb. Du har ett stort intresse för säkerhet och är lugn och trygg även i de mest pressade situationer. Du besitter en god kommunikationsförmåga och har lätt för att samarbeta. Vi pratar ofta om ett "inre lugn" där du ensam eller med kollegor löser de dagliga uppgifterna.
Tjänsterna vi har att erbjuda är både heltid, deltid och behov (dag och natt) - och ser även positivt på att du kvarstannar efter sommaren.
Vi söker dig:
• Som har en stark ansvarskänsla då arbetet handlar om att skydda både människor, egendom och information. Att vara pålitlig och ta sitt ansvar på allvar är grundläggande för att lyckas i rollen.
• Kan hantera information med integritet och diskretion då sekretess är av största vikt.
• Är noggrann och uppmärksam då arbetet innebär att kunna se detaljer och snabbt reagera på avvikelser eller misstänkta händelser.
• Har en god kommunikationsförmåga för att kunna kommunicera på ett professionellt sätt, både muntligt och skriftligt. Detta då rapportering, instruktioner och samarbete inkluderas i arbetet.
• Som är lugn och trygg i dig själv, vissa situationer kräver ett lugn för att kunna fatta viktiga och rationella beslut.
• Vi ser att du är tillgänglig för arbete under sommaren och ser även positivt på att du kvarstannar efter sommaren.
Grundläggande krav:
• Gymnasiekompetens
• Ostraffad och rent brottsregister
• Inga betalningsanmärkningar
• Mycket goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska
Då tjänsten innefattar placering i säkerhetsklass, ställs krav på dig kring laglydnad och ordnade förhållanden för en anställning där du kommer genomgå en säkerhetsprövning.
Meriterande:
• Skyddsvaktutbildning (Militär och/eller civilutbildning)
• Väktarutbildning
• Utbildning för expanderbar batong
• Erfarenhet av arbete som Skyddsvakt
• Handhavandeutbildning av skjutvapen (HAS)
• B-körkort
Vi erbjuder:
• Ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där du gör skillnad.
• Möjligheten att utveckla dina färdigheter inom säkerhet och riskhantering.
• Ett flexibelt sommarjobb med möjlighet till förlängning
Låter detta som ett jobb för dig? Ansök redan nu då urval sker löpande! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937)
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9797804