CTO - Data & AI Integration
Nordanö Partners AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-30
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Vi söker dig som vill vara med och designa och implementera nästa generations arbetsflöden med hjälp av AI- och multiagentteknik. Målet är att bygga en modern, AI-driven infrastruktur som automatiserar manuell rapportering, förbättrar analys och gör det enklare att följa upp viktiga parametrar.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Utreda, utforma och dokumentera en digital strategi för arbetsprocessen.
Testa och implementera AI-verktyg och multiagentsystem för t.ex. automatiserad datainsamling, sentimentanalys och modellering.
Kartlägga flaskhalsar och förbättringsområden tillsammans teamet och föreslå tekniska lösningar.
Utvärdera externa system och potentiella samarbeten med teknikleverantörer.
Dokumentera processer, framsteg och resultat samt stödja teamet i att använda nya verktyg.
Praktisk information
Du får arbeta nära ett erfaret team som varit verksamma över 30+ år i fastighetsbranschen.
Du får mandat att driva verklig teknisk innovation och bygga lösningar som påverkar hela vår rådgivningsprocess.
Möjlighet att forma en roll i gränslandet mellan AI, data och fastighetsrådgivning och investeringar.
Intresse för fastighetmarknad och ekonomi är meriterande men inte ett krav.
Nordanö
Nordanö grundades 1992 (under namnet Leimdörfer) och är en ledande, oberoende finansiell rådgivare med exklusivt fokus på den nordiska fastighetsmarknaden. Sedan 2016 har vi rådgivit i transaktioner motsvarande ett underliggande fastighetsvärde om över 150 miljarder kronor. Vi rankas kontinuerligt som en av de främsta finansiella rådgivarna på den nordiska marknaden och ägs av partners.
Att arbeta på Nordanö innebär en entreprenöriell och snabbrörlig miljö med en platt organisation. Du blir en del av ett sammansvetsat team med starka värderingar, branta inlärningskurvor och ett reellt ansvar från dag ett.
För mer information om Nordanö, besök www.nordanopartners.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: career@nordanopartners.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanö Partners AB
(org.nr 556608-4769)
Regeringsgatan 59 (visa karta
)
111 56 STOCKHOLM Jobbnummer
9985989