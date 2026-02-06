CSG söker medarbetare till Grums
Väktare till ledande bolag inom pappersbruk i Grums
CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag som etablerades 2003. Med bred kompetens och stor erfarenhet bland våra ca 550 medarbetare, erbjuder vi tjänster där vi verkar för en trygg och säker miljö - både inom den offentliga och privata sektorn. Vi finns idag verksamma i Stockholm, Mälardalen och Värmland.
CSG söker väktare till ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och papperstillverkning Grums
Nu söker vi nya medarbetare som kan täcka upp för semesterperioder men som också kan tänka sig en behovsanställning för att täcka vakanser. Som väktare kommer du vara en viktig del i övervakningen för industrianläggningen där din kompetens och kunskap kommer vara avgörande för att lyckas i rollen. Arbetsuppgifterna kommer variera men vi ställer krav på att du innehar B-körkort då rondering både till fots och bil kommer ske. Du kommer även i din roll utföra tillträdes-, fordons- och/eller områdesövervakning, övervaka området via befintliga och tillkommande kameror samt receptionstjänst där fokus på service och säkerhet kommer vara primärt för de besökande. Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
• Vara minst 20 år gammal och ha minst ett års arbetslivserfarenhet av arbete som väktare
• Väktargrundutbildning (VU1 och VU2)
• B-Körkort
• Ha goda språkkunskaper i svenska och engelska (både i tal och skrift)
• Ha en tillräckligt god hälsa samt god fysik för att klara av förekommande arbetsuppgifter
• Ha en psykisk stabilitet och stresstålighet för att klara av förekommande arbetsuppgifter
Meriterande:
• Hamn- och sjöfartsskyddskontrollantsutbildning med godkänt resultat
• Ordningsvaktsutbildning med godkänt resultat och giltigt förordnande
• Skyddsvaktsutbildning med godkänt resultat
• Inneha SSG Entrépass
Alla uppdragsutbildningar som krävs tillhandandahålls av oss.
Har du inte väktarutbildning men känner att det här är något för dig är du välkommen att söka, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kan tillhandahålla utbildning för rätt person.
Innan en anställning kan bli aktuell måste du först genomgå en säkerhetsprövning där registerkontroll genomförs samt bli godkänd hos Länsstyrelsen för arbete i ett auktoriserat bevakningsföretag.
Lön enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag Cappy
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Detta är ett deltidsjobb.
Community Security Group Sweden AB
