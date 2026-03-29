Croupier sökes till Royal Casino
2026-03-29
*En unik möjlighet att bli en del av Royal Casinos team!*
Vi söker en skicklig och karismatisk croupier för att ansluta sig till vårt team i Linköping. Om du är utbildad croupier eller har en passion för Black Jack och vill arbeta i en miljö av hög kvalitet, är detta din chans att bli en del av något speciellt.
• En spännande och sofistikerad miljö*
Tjänstgöring i en elegant och välutrustad miljö
Interaktion med våra gäster i en varm och välkomnande atmosfär
Hantera spel och transaktioner med professionalism och diskretion
Bidra till att skapa en minnesvärd spelupplevelse
• Vi söker den rätta personen*
Minst 18 år, med en mogen och positiv attityd
Noggrannhet och stresstålighet i högt pressade situationer
God social förmåga och förmåga att skapa en trevlig atmosfär
Flexibilitet att arbeta kvällar och helger
En passion för service och en strävan efter kvalitet
*Vi erbjuder*
Utbildning och träning av hög kvalitet
En miljö av elegans och professionalism
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Ett team som värdesätter samarbete och gemenskap
• Ansök idag och bli en del av Royal Casinos team!*
Skicka din ansökan eller frågor till: royalcasinoewelina@gmail.com
Hitta oss på Facebook: Royal Casino
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: royalcasinoewelina@gmail.com Arbetsgivare Royal Casino HB
Linköping Kontakt
Regionschef Royal Casino
Ewelina Svensson royalcasinoewelina@gmail.com 0736568727
