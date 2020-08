Croupier sökes i Sandviken! - FC Casino AB - Restaurangbiträdesjobb i Sandviken

FC Casino AB / Restaurangbiträdesjobb / Sandviken2020-08-24Är du en utåtriktad och snabbtänkt person med glimten i ögat?Älskar du att ge service, "showa" och är tävlingsinriktad?Vill du få in en fot på arbetsmarknaden eller letar du efter ett "extraknäck" på kvällar och helger? FC Casino är då företaget för dig!FC Casino AB är ett företag som anordnar casinoverksamhet på restauranger främst i Dalarna, Gävleborg, Närke, Värmland samt Uppsala län. Vår verksamhet startade år 2000 i Borlänge och vi har stadigt ökat antalet kunder och befinner oss i flertal kommuner. Vi strävar efter att vara en professionell och attraktiv arbetsgivare som medarbetaren trivs hos. På så sätt anser vi att kvalitativ verksamhet kan skapas.Vi söker nu därför kompetent croupierpersonal till krogar i Sandviken samt i flera städer i Dalarna för att fortsätta stärka vårat redan högt värderade varumärke.Arbetet som croupier förutsätter att du ger en god service samt att du kan vara trevlig och professionell i en stressig miljö. Det är också viktigt att du är en öppen och social person.2020-08-24Körkort är en merit, men inget krav. Körkortet gör dock att du är mer flexibel gällande vart du kan arbeta. Dock finns inget tvång till arbetspass i annan kommun.Ingen utbildning krävs, men tidigare erfarenhet och utbildning är meriterande. Utbildning till croupier är kostnadsfri och påbörjas direkt du blir vald att arbeta för oss. Även kostnadsfri vidareutbildning i bl.a. Roulette samt Poker genomförs under anställningstiden om intresset finns. Du utbildas även bland annat i dokumentation, kassaarbete, teknik, regler samt socialt samspel och konflikthantering.Tillsättning av tjänsten/tjänsterna sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag till hr@fccasino.se Sista dag att ansöka är 2020-09-23Fc Casino AB5331638