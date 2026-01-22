CRM-specialist sökes till Blåkläder!
2026-01-22
Vi utökar och söker en affärsdriven och analytisk CRM-specialist som vill vara med och utveckla Blåkläders kundresa! Vill du vara med och skapa mer träffsäkra kunddialoger, relevanta marknadsföringsinsatser och bättre underlag för kundkontakt? Då ska du läsa vidare och skicka in din ansökan!
Din roll
I den här rollen tillhör du vår svenska säljorganisation och är drivande i att utforma och implementera vår CRM-strategi. Du samarbetar tätt med sälj-, marknads- och kundserviceteam. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• ansvara för drift, administration och utveckling av vårt CRM-system
• analysera och segmentera kunddata samt identifiera målgrupper för kampanjer
• bygga och optimera automatiserade kundflöden och skapa samt följa upp riktade e-postutskick, lojalitetsprogram och annan kundkommunikation med fokus på B2B-försäljning
• säkerställa datakvalitet och GDPR-efterlevnad
• ta fram rapporter och dashboards för att följa kampanjer, leads och kundlojalitetPubliceringsdatum2026-01-22Profil
Du är tekniskt kunnig, strukturerad och lösningsorienterad. Du arbetar självständigt, tar gärna egna initiativ och har förmågan att driva projekt i mål. Med din analytiska förmåga har du god förståelse för kundresor, segmentering och konverteringsoptimering. Du är en skicklig kommunikatör som trivs med att samarbeta över teamgränser och funktioner. För att lyckas i rollen ser vi även att du har en känsla för färg, form och text.
Vi ser att du har erfarenhet av marketing automation, till exempel e-postflöden och lead scoring samt att du har grundläggande kunskaper i Photoshop eller liknande bildhanteringsprogram. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i Microsoft D365. Du behärskar både svenska och engelska väl i tal och skrift.
Då vi har fyra dagars närvaro på kontoret bör du bo inom rimligt pendlingsavstånd till Svenljunga där vårt kontor är.
Om Blåkläder
Blåkläder är ett globalt företag med lokal känsla, som kommit en bra bit på vägen mot att bli störst på arbetskläder. Vi är ett internationellt sammansvetsat gäng på nära 700 medarbetare i ett 20-tal länder som sätter företagskultur, kvalitet och hållbarhet högst upp på agendan. De senaste tio åren har vi fyrdubblat vår omsättning, som nu är närmare 3 miljarder kronor, och det finns ingen broms i sikte. I Svenljunga strax utanför Borås sker allt utvecklingsarbete, från produktutveckling, logistik och lager till marknadsföring. Vi är stolta över att minst 85% av vårt sortiment idag produceras i egna fabriker, vilket ger oss insyn och påverkan i hela värdekedjan.
Vi erbjuder gemenskap och en känsla av tillhörighet samt samarbete över gränser. På vårt kontor i Svenljunga har du tillgång till gym och padelbana samt förmåner som friskvårdsbidrag, hundgård för fyrbenta vänner och en lyxig måndagsfrukost varje vecka. Givetvis finns det möjlighet att ladda elbil och att vara med på ett flertal aktiviteter som arrangeras av vår aktivitetsgrupp.
Blåkläder är ett framåtsträvande, entreprenörsdrivet och familjeägt företag som bestämt sig för att vara det självklara valet när arbetskläder kommer på tal. Hos oss kan du gå hur långt som helst om du har viljan, skickligheten och uthålligheten.
Läs mer om oss på www.blaklader.comÖvrig information
Anställning: Tillsvidareanställning som initialt inleds med en 6 månaders provanställning (visstid)
Lön: Månadslön
Startdatum: Efter överenskommelse
Ansökan: Vi arbetar löpande med urval, skicka därför in ansökan snarast, dock senast 12 februari. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Matilda Ekström Simon på Matilda.Simon@blaklader.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Blåkläder
(org.nr 556069-6618) Arbetsplats
Blåkläder Jobbnummer
