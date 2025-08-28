CRM-specialist med erfarenhet av Microsoft Dynamics sökes omgående!
2025-08-28
Har du arbetat i Microsoft Dynamics och är redo för nästa steg? Just nu söker vi en CRM-specialist till ett spännande uppdrag hos ett välkänt bolag inom underhållning och upplevelser.
Här får du chansen att arbeta datadrivet med kunddialoger, kampanjer och lojalitetsprogram i en organisation som värdesätter engagemang och idéer.
Detta är ett konsultuppdrag via StudentConsulting med start omgående, som sträcker sig till och med sommaren 2026 Du arbetar heltid på plats i fräscha lokaler i Stockholm hos vår kund. Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas.
I rollen som CRM-specialist kommer du ha en viktig funktion i att förbättra kundupplevelsen genom riktad och relevant kommunikation.
Du kommer framför allt att:
Arbeta aktivt i Microsoft Dynamics CRM med kunddata, kampanjer och segmentering.
Skapa och följa upp nyhetsbrev och andra utskick.
Analysera resultat och ge insikter kring kundbeteenden.
Samarbeta tätt med marknadsteamet för att förbättra kundresan och stärka lojalitet.
Utveckla arbetssätt inom CRM och komma med förbättringsförslag.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Tidigare erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM.
God förståelse för CRM-arbete, kampanjhantering och segmentering.
Ett strukturerat arbetssätt och ett datadrivet tänk.
En nyfiken och samarbetsvillig inställning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Voyado, lojalitetsprogram eller i branscher med många slutkunder.
OM FÖRETAGET
Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
