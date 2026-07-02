CRM-marknadsförare med fokus på lojalitet
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2026-07-02
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Bli en del av världens största humanitära rörelse Röda Korset är världens största humanitära rörelse och finns i 191 länder. När katastrofen slår till är vi redan på plats för att hjälpa utsatta människor, inte minst tack vare 16 miljoner volontärer. Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta. Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar – i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!
Vill du skapa kommunikation som gör skillnad – på riktigt?Brinner du för CRM-marknadsföring, datadrivna insikter och kundresor? Motiveras du av att skapa engagemang, bygga långsiktiga relationer och driva resultat genom relevant kommunikation? Då kan det här vara rollen för dig.På Röda Korset får du möjlighet att använda din kompetens för att stärka relationen med människor som väljer att stötta vårt humanitära arbete. Vi söker nu en erfaren CRM-marknadsförare som vill vara med och utveckla kommunikationen med våra befintliga givare och bidra till ökad lojalitet, engagemang och insamling.Du blir en viktig del av ett engagerat och agilt team där vi kombinerar analys, kreativitet och innovation för att skapa största möjliga effekt för människor i utsatthet.Om rollenSom CRM-marknadsförare ansvarar du för att planera, genomföra och optimera kommunikation som stärker relationen med våra givare. Du arbetar datadrivet och kundcentrerat genom hela kundresan, med fokus på att öka både engagemang och livstidsvärde. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom fundraising, analys, innehåll och digital marknadsföring samt med externa leverantörer och partners.Dina huvudsakliga ansvarsområden
Planera, genomföra och utveckla insamlande och lojalitetsskapande kommunikation i både digitala och analoga kanaler.
Arbeta med målgruppssegmentering, kanalval, personalisering och tester för att optimera resultat.
Följa upp och utveckla givarresor, gåvoflöden och betalningslösningar.
Arbeta med budget, prognoser och resultatuppföljning kopplat till insamlingsaktiviteter.
Använda CRM-, Marketing Automation- och BI-system som centrala verktyg för analys, planering och genomförande.
Bidra till utvecklingen av arbetssätt, processer och kommunikation som stärker givarlojalitet och insamling.
Projektleda initiativ och kampanjer vid behov, eller bidra som specialist i projekt som leds av andra.
Du har
Relevant utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande erfarenhet.
Tre till fem års erfarenhet av CRM-marknadsföring med fokus på kundresor, lojalitet och intäktsutveckling.
Tre till fem års erfarenhet av Marketing Automation och datadriven kundkommunikation.
Flera års erfarenhet av att arbeta med CRM-, MA- och BI-system för analys och målgruppsstyrning.
God vana av att arbeta med segmentering, tester och optimering.
Erfarenhet av tryckproduktion och direktkommunikation.
Erfarenhet av eller god förståelse för betalflöden, abonnemangsmodeller eller andra återkommande betalningslösningar.
God samarbetsförmåga och ett prestigelöst arbetssätt.
Förmåga att kombinera analytiskt tänkande med kreativ kommunikation
Förmåga att själv producera enklare innehåll, copy eller kommunikationsmaterial.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av fundraising eller medlemskommunikation inom idéburen sektor.
Erfarenhet av avancerad segmentering och personalisering i Marketing Automation-plattformar.
Erfarenhet av testamentesmarknadsföring.
Erfarenhet av agila arbetssätt och tvärfunktionella team.
Om teametDu blir en del av ett agilt team med gemensamt ansvar för att utveckla relationen med Röda Korsets givare. Tillsammans arbetar vi för att skapa engagemang, stärka lojaliteten och öka insamlingen genom relevanta och datadrivna aktiviteter.I teamet finns kompetens inom strategi, CRM, telemarketing, sociala medier, content och analys. Vi arbetar nära varandra, delar kunskap och hjälps åt för att skapa största möjliga värde för organisationen och våra givare.Du kommer också att samarbeta tätt med teamet som ansvarar för nyrekrytering av givare för att säkerställa en stark och sammanhållen givarresa.Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor på Kungsholmen i Stockholm. Vi tillämpar sex månaders provanställning.Vi arbetar i dagsläget i genomsnitt tre dagar per vecka från kontoret och erbjuder möjlighet till distansarbete övrig tid. Tillträde enligt överenskommelse.
Så här rekryterar vi
Vi välkomnar din ansökan senast den 2026-08-10. Ansöker gör du genom att besvara urvalsfrågorna och bifoga ditt CV.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Malin Barnö, malin.barno@redcross.se
.
Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i både perspektiv, erfarenhet och bakgrund. Vi tror att det gör oss mer relevanta. Därför rekryterar vi gärna personer som har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.
Vår rekryteringsprocess startar med ett första urval baserat på en upprättad kravprofil och följs sedan av intervjuer och i vissa fall online-tester samt bakgrundskontroll och referenstagning.
Då Svenska Röda Korset är med i "Inter-Agency Scheme for the Disclosure of Safeguarding-related Misconduct" för att skydda vår sektor från sexuella övergrepp ställer vi särskilda frågor kring detta till dina referenser. Slutkandidater kan även komma att screenas mot EUs och FNs sanktionslistor.
Besök gärna vår karriärsida för att lära känna Svenska Röda Korset lite bättre. Här hittar du också information om villkor, vår kultur samt kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss.
Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
Lindhagensgatan 126 (visa karta
)
104 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Röda Korset Kontakt
Rekryterare
Linda Westman linda.westman@redcross.se Jobbnummer
9990145