Créme Nybrogatan i Stockholm söker servitör/servitris
2026-02-04
En familjär kvarterskrog/bistro belägen på en av Stockholms mest attraktiva och centrala adresser. Créme är en mötesplats med en avslappnad känsla där gästen kan avnjuta både lunch, brunch och middag eller bara sluta upp för en drink i baren.
Menyn är Medelhavsinspirerad och fokus ligger på vällagad rustik mat gjord på bra råvaror.
Vi söker nu en erfaren och självgående servitör/servitris som är bekväm med att ta ansvar. Viss barkunskap är en fördel då vi är en liten restaurang och alla hjälps åt där det behövs.
Du behöver vara trygg i din roll, ansvarsfull och besitta tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att kunna utveckla och leda övrig personal tillsammans med vår restaurangchef.
Vi ser gärna att du har minst 5 års arbetserfarenhet, har ett högt servicetänk, är stresstålig och har en stark vilja att lära dig nya saker och att utvecklas.
Vi förväntar oss att vår personal är villiga att jobba hårt, gillar att ha kul på jobbet och besitter egenskaper som flexibilitet och lyhördhet. Om din personliga servicefilosofi matchar vår är detta jobbet för dig.
Vår ambition är att vara en bra à la cartekrog att räkna med i centrala Stockholm, dit våra gäster går för god och inspirerande mat, högklassiga cocktails, intressanta möten och mycket skratt.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
5 års erfarenhet eller mer Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Créme Nybrogatan Jobbnummer
9724170