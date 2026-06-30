Credit & Backoffice Specialist
Northmill Bank AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-06-30
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Northmill Bank är en svensk utmanarbank som är dedikerad till att revolutionera sättet vi hanterar och skyddar vår ekonomi. Vi skapar en annorlunda bankupplevelse, digital yet personal.
Northmill Bank grundades år 2006 och har vuxit till över 240 anställda i 3 länder, 5 000 företagskunder och 250 000 användare. Vi använder den senaste tekniken för att utveckla säkra, smarta och användarvänliga produkter för våra kunder. Det är våra privat- och företagskunder som är anledningen till varför vi gör det vi gör. Vi är ett 100% molnbaserat produktföretag där teknologi är drivkraften för att skapa smartare bankprodukter.
Ta chansen att vara en del av oss och vår resa!
Om rollen
Vi söker en strukturerad och noggrann Credit & Backoffice Specialist som vill vara en viktig del av vår dagliga verksamhet. I rollen ansvarar du för administrativa processer, kredithandläggning , betalningshantering, avstämningar och utredning av kortreklamationer, samtidigt som du samarbetar nära flera interna avdelningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera Jira-ärenden och ge stöd till interna avdelningar.
Hantera dagliga betalningar och administration av bankens olika produkter.
Utföra avstämningar och utföra betalningar.
Hantera backoffice arbete såsom återbetalningar, oplacerade betalningar och kontoöverföringar.
Utreda kortreklamationer och hantera chargeback-ärenden för våra kunder.
Handläggning av våra kontokrediter och blancolån.Publiceringsdatum2026-06-30Bakgrund
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en roll där struktur, samarbete och kvalitet står i fokus.
Minst 1–3 års erfarenhet från en administrativ roll inom bank, finans, betalningar eller annan reglerad verksamhet.
Erfarenhet av kredithandläggning, backoffice, betalningar eller liknande administrativa processer.
God vana av att arbeta i olika affärs- och ärendehanteringssystem (exempelvis Jira eller liknande system är meriterande).
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office, framför allt Excel.
Vi erbjuder
Fantastiskt kontor på bästa läget i Stockholm med härliga ytor och vyer.
Ett självständigt arbete med möjlighet att påverka.
Stora utvecklingsmöjligheter.
Stöd för sportaktiviteter (5 000 kr i friskvårdsbidrag).
Livförsäkring.
Frukost och frukt på kontoret varje dag samt helig fika på fredagar.
Konferens utomlands vartannat år.
Regelbundna AW:s på fredagar och firade framgångar på kontoret.
Fun Facts
Vårt kontor blev utsett till Stockholms snyggaste kontor 2020.
Ta ett gympass två minuter bort eller en joggingrunda i stan.
Konferens utomlands vartannat år samt härliga "Northchill"-afterworks under året.
Ansök idag och bli en del av Northmill! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988029-2078181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northmill Bank AB
(org.nr 556709-4866), https://careers.northmill.com
Regeringsgatan 20 (visa karta
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111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Northmill Bank Jobbnummer
9985398