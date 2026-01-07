Credit Controller till Bridgestone i Uppsala!
2026-01-07
Vill du arbeta i en internationell koncern där struktur, analys och affärsförståelse gör verklig skillnad? Bridgestone i Uppsala söker nu en Credit Controller som vill ta ett helhetsansvar för kundreskontra, kreditbedömningar och uppföljning. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Bridgestone är en global ledare inom däck- och gummiprodukter, ett företag med en stark vision om att leverera kvalitet och säkra mobilitetslösningar. Med produkter för allt från personbilar och lastbilar till lantbruk och industrifordon har de en bred kundbas och en verksamhet med höga krav på effektivitet och precision.
Som Credit Controller hos Bridgestone har du ett övergripande ansvar för kundreskontra och kreditprocesser. Du arbetar nära både interna intressenter och externa kunder för att säkerställa god kreditkontroll, stabilt kassaflöde och långsiktiga kundrelationer. Rollen är operativ men erbjuder också möjlighet att bidra till förbättringar av processer och arbetssätt.
Du erbjuds
• En dynamisk arbetsmiljö med fokus på innovation och hållbarhet
• Möjlighet att bidra till processförbättringar och arbeta i ett team som värdesätter att ha kul på jobbet
• Flexibla arbetstider (3 dagar på kontoret, 2 dagar hemifrån)
• Parkeringsmöjligheter
• Dessutom är djur välkomna på kontoret!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för kreditbedömningar och kreditlimit-hantering
• Löpande uppföljning av kundreskontra och utestående fordringar
• Aktiv dialog med kunder kring betalningar och avvikelser, via mejl och telefon
• Samarbete med försäljning, ekonomi och övriga funktioner
• Bidra till utveckling och effektivisering av kredit- och betalningsprocesser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Har mycket goda kunskaper i Excel
• Har mycket god systemvana
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, då arbetet sker på båda språken
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av SAP eller andra ERP-system
• Erfarenhet som Credit Controller, inom kundreskontra eller liknande roll
• Kunskaper i finska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Snabblärd
• Noggrann
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Bridgestone på deras hemsida
