Creative Director till Nordic Walls
Nordic Walls är ett internationellt designvarumärke som förvandlar väggar till konst. Våra tapeter och muraler skapar unika rum och inspirerande miljöer i hem och offentliga miljöer världen över.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och fortsätter bygga ett globalt DTC-varumärke med fokus på USA, UK och Europa.
Nu söker vi en Creative Director som vill vara med och fortsätta utveckla Nordic Walls kreativa riktning och designuttryck.
Om rollen
Som Creative Director ansvarar du för Nordic Walls visuella identitet och kreativa riktning. Du säkerställer att design, produkter och kommunikation håller en tydlig och konsekvent linje och bidrar till att stärka både varumärket och försäljningen.
Rollen innebär att kombinera stark kreativ höjd med kommersiell förståelse. Du arbetar nära bolagets growth-team för att utveckla design, kampanjer och produktlanseringar som både inspirerar och konverterar.
Det här är en roll för dig som vill vara med och forma ett internationellt designvarumärke i en snabbväxande miljö.
Ditt uppdrag
• Ansvara för Nordic Walls övergripande varumärkesriktning och visuella identitet · Utveckla och driva bolagets kreativa koncept och designlinje · Utveckla och planera produktdrops och lanseringar · Ta fram kreativa briefs till designers och säkerställa hög kvalitet i designprocessen · Säkerställa att design och visuellt uttryck stödjer både varumärke och konvertering · Arbeta nära Head of Growth & Ecommerce för att utveckla kampanjer och creatives · Bidra till att utveckla Nordic Walls visuella identitet i takt med bolagets internationella expansion
Vem är du?
Du är en kommersiell och datadriven person som drivs av att skapa tillväxt. Du har en stark bakgrund inom performance marketing och är van att ta ansvar för både budget och resultat.
Du trivs i miljöer där mycket byggs från grunden och där du får stort ansvar att skapa struktur, testa nya idéer och optimera kontinuerligt.
Du kombinerar strategisk förståelse med operativ förmåga och har ett tydligt fokus på resultat
Vi tror att du har
• Erfarenhet från en roll som Creative Director eller liknande kreativ ledarroll · Stark förståelse för varumärkesbyggande och visuell identitet · Erfarenhet från DTC, e-handel eller digitala varumärken · God förståelse för hur design och kreativa koncept påverkar konvertering · Erfarenhet av att arbeta nära designers och kreativa team · Mycket god engelska i tal och skrift Erfarenhet från design-, mode- eller lifestylevarumärken är meriterande
Vi erbjuder
Hos Nordic Walls får du möjlighet att vara med och fortsätta bygga och utveckla ett internationellt designvarumärke. Du får stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både strategi och resultat.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker personer som vill vara med och fortsätta utveckla bolaget och ta det till nästa nivå inte bara förvalta något som redan finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7396531-1896442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Walls Studio AB
