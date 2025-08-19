Cramo söker mekaniker till Arlandastad
2025-08-19
Publiceringsdatum2025-08-19
Cramo är en av Sveriges ledande aktörer inom maskin- och utrustningsuthyrning och Europas näst största aktör i branschen. Tillsammans med Boels Rental verkar Cramo i sjutton länder, där de erbjuder helhetslösningar för byggbranschen och uthyrning till företag och privatpersoner. Som en del av Cramo Norra Europa, med verksamhet i Norge, Finland, Estland och Litauen, har Cramo AB över 90 depåer och cirka 850 medarbetare i Sverige.

Cramo drivs av en positiv "allt är möjligt"-attityd och värdesätter nytänkande och teamarbete. Nyfikenhet och kunskapsdelning är centrala delar av deras kultur - de vet att stora saker skapas tillsammans.
Cramo är en av Sveriges ledande aktörer inom maskin- och utrustningsuthyrning och Europas näst största aktör i branschen. Tillsammans med Boels Rental verkar Cramo i sjutton länder, där de erbjuder helhetslösningar för byggbranschen och uthyrning till företag och privatpersoner. Som en del av Cramo Norra Europa, med verksamhet i Norge, Finland, Estland och Litauen, har Cramo AB över 90 depåer och cirka 850 medarbetare i Sverige.
Cramo drivs av en positiv "allt är möjligt"-attityd och värdesätter nytänkande och teamarbete. Nyfikenhet och kunskapsdelning är centrala delar av deras kultur - de vet att stora saker skapas tillsammans.Arbetsuppgifter
Som Mekaniker på siten i Arlandastad kommer du att arbeta både med planerade arbeten som returkontroller, service och mer akuta åtgärder, främst på anläggningsmaskiner och liftar. En stor del av ditt arbete kommer att fokusera på felsökning, där din erfarenhet och kunskap blir avgörande för att snabbt och effektivt identifiera och åtgärda problem. Du kommer att arbeta självständigt med hela arbetsprocessen - från planering och felsökning till reparationer och dokumentation. Ditt fokus på kvalitet och problemlösning kommer att vara centralt för att hjälpa våra kunder och depåer med alla typer av tekniska utmaningar.
Arbetstiderna är måndag till fredag, 07:00-16:00.Profil
Vi söker en lösningsorienterad och erfaren mekaniker med goda kunskaper inom mekanik och hydraulik. Kanske har du tidigare erfarenhet som bilmekaniker, marintekniker eller mekaniker på lift- och anläggningsmaskiner. Felsökning är en central del av arbetet, därav ser vi att du är trygg med att analysera och lösa tekniska problem. Vidare söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta med tekniska system och digitala verktyg, samt är van vid att självständigt söka information och följa instruktioner på både svenska och engelska.
Krav för tjänsten är att du innehar ett B-körkort. Meriterande för tjänsten om du har ett truckkort, liftkort, maskinförarbevis och certifiering för heta arbeten.
Vi söker en noggrann person med ett gott kundbemötande som hanterar både vanliga och stressiga situationer med självsäkerhet. Du tar initiativ vid problem, söker lösningar och samarbetar för att uppnå bästa resultat.Så ansöker du
Denna tillsättning är i samarbete med Clockwork. För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer som vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
