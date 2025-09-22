Country Manager | Profile Vehicles Sweden AB | Trollhättan
Profile Vehicles är ett finskt företag med ett starkt internationellt rykte som designer och tillverkare av ambulanser och specialfordon. Med leveranser över hela världen kombinerar Profile gedigen erfarenhet och djup branschkunskap med kundfokuserad innovation och avancerad teknik.
Företaget grundades den 1 september 1982 av Kosti Repo under namnet Iikori Ky. Inom kort etablerade man sig som Finlands största tillverkare av ambulanser.
Under 1990-talet revolutionerade företaget branschen genom att introducera innovativa ambulansmoduler - där det mest ikoniska kännetecknet blev det unikt formgivna "Profile"-taket. Denna nytänkande design satte en ny standard inom ambulanstillverkning och gav företaget dess nuvarande namn: Profile Vehicles.
Är du en erfaren ledare med passion för att driva affärer framåt? Vår kund söker en Country Manager som vill ta ansvar för den svenska marknaden, bygga starka relationer och leda och utveckla verksamheten mot nya framgångar. Bli en del av ett engagerat team i Trollhättan och forma framtiden tillsammans!
Som Country Manager för Profile Vehicles Sweden har du en nyckelroll i att driva försäljningsverksamheten framåt och utveckla vår närvaro på den svenska marknaden. Du har ett helhetsansvar för den dagliga verksamheten, med fokus på affärsutveckling, kundnöjdhet och resultat.
I rollen ingår personalansvar, kontinuerlig kontakt med huvudkontoret i Finland samt projektledning. Du säkerställer att kundrelationer vårdas långsiktigt och att verksamheten präglas av hög kvalitet, effektivitet och samarbete.
• Driva och utveckla försäljningsverksamheten på den svenska marknaden (främst offentlig sektor men även privat sektor)
• Ha resultatansvar och rapportera regelbundet till huvudkontoret i Finland
• Leda och coacha teamet i Sverige med fullt personalansvar
• Skapa och underhålla starka kundrelationer
För att lyckas i rollen som Country Manager söker vi en affärsdriven och initiativtagande person med god förståelse för såväl människor som affärer. Vi ser att du har erfarenhet av branscher som blåljusverksamhet eller ambulanser. Du har en eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi eller motsvarande. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift, och har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende.
Du är trygg med att fatta beslut, trivs med att driva förändring och har en stark vilja att utveckla både verksamheter och team. Goda kunskaper i Excel och Office-paketet är ett krav, liksom förståelse för grundläggande bokföring. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ERP-system och Power BI. Kunskaper i finska, norska eller danska är också ett plus.
För rollen krävs B-körkort. Har du även C1-körkort är det meriterande. Du bör också vara bekväm med att resa i tjänsten - både dagresor och övernattningar, totalt cirka 20-40 av vardera per år.
Du blir en del av ett internationellt företag med stark tillväxtambition och hög innovationsgrad. Här får du möjlighet att sätta din prägel på en hel marknad, samtidigt som du växer både professionellt och personligt.
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Mira Schoultz tel 070-785 86 38. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
