ISS Facility Services AB / Bankjobb / Stockholm2021-07-07Var 660:e person som går till arbetet i Sverige är en ISS-medarbetare och det är vi stolta över. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag samt har över 450 000 medarbetare världen över. Det är våra medarbetare som är kärnan i vår verksamhet och förutsättningen för att kunna leva upp till vårt syfte, Connecting people and places to make the world work better. På ISS Facility Services skapar vi platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. Vill du också bli en del i vår globala organisation där ditt jobb verkligen gör skillnad?Har du sinne för analys och kalkylering och gillar att arbeta med förbättringar i nära relation med verksamheten? Se hit!Till vår nya avdelning Operations Performance söker vi en Costing & Productivity Specialist. Cleaning, product & performance är en del av Operations Performance med syfte att driva och ansvara för produktivitet och kvalitativa lönsamhetsförbättringar inom tjänsten städ genom att ta fram attraktiva och skalbara lösningsförslag och kostnadskalkyler. Vi analyserar, utvecklar, utbildar och förse sälj och drift med innovationer, nya produkter, specialistkunskap och uppstartsresurser.Vad du kommer att arbeta medSom Costing & Productivity Specialist arbetar du övergripande med att kostnadssätta anbudskalkyler, skapa driftskalkyler och sedan löpande analyser och förbättra befintliga kontrakt genom produktivitet och effektivitetshöjande aktiviteter för att säkerställa att våra kontrakt är lönsamma.Som Costing & Productivity Specialist bryter du ner anbudskalkyler och tar fram detaljerade driftkalkyler och ritningar vid uppstart av nya kunder och kontrakt inom våra lokalvårdsuppdrag. Till din hjälp använder du ISS egna kalkylsystem samt ett ritningsprogram för att driften ska kunna leverera uppdraget så effektivt som möjligt. Rollen innebär också att löpande analysera befintliga kontrakt genom att säkerställa driftkalkyler och driva löpande förbättringar. Arbete kräver regelbundna platsbesök ute hos kunder för att säkerställa korrekt data så som ritningar och kalkyler och för att kunna föreslå det bästa och mest effektiva lösningsförslagen. Det ingår också att initiera, delta och driva olika utvecklingsarbeten, hålla utbildningar och presentera verksamheten internt. Du kommer även att arbeta med att kostnadssätta lösningsförslag vid anbudsprocessen, vilket innebär att du kommer vara involverad från start av en ny kund.I rollen ingår ett nära samarbete med säljavdelningen, ekonomer och operativa chefer inom olika driftsorganisationer.Det förekommer resor och övernattningar inom Sverige.Vem vi sökerVi söker dig som är analytisk, kommunikativ, driven och har förståelse för planering- och kalkyleringsarbete. Du har erfarenhet av att delta i och leda förbättrings- och utvecklingsarbete samt har gärna en ekonomisk bakgrund.För den här rollen ställs det krav på att vara självgående och noggrann och du kan leda, motivera och skapa engagemang. Du är van vid analys- och uppföljningsarbete och att hantera många olika kontaktytor och har lätt att skapa goda relationer. Du har förmåga att arbeta med komplexa frågor, analyser och gillar problemlösning. Du kan kommunicera på ett tydligt sätt genom tal och skrift, säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter. Du har ett strategiskt förhållningssätt och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och mot uppsatta mål.Mycket goda kunskaper i Excel är ett krav och överlag krävs en hög IT-mognad och mycket goda kunskaper i Office-paketet. Erfarenhet av Office 365 är meriterande. Meriterande är också branscherfarenhet, erfarenhet av arbete med driftskalkylering och ritprogram.För tjänsten krävs lägst gymnasieutbildning, men gärna eftergymnasialutbildning inom förslagsvis ekonomi.Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska är ett krav.Körkort är ett krav eftersom resor ingår i tjänsten.Vi erbjuderSom medarbetare på ISS kan du förvänta dig ett omväxlande jobb med kunden i centrum. Du kommer ingå i ett härligt gäng med kunniga, passionerade kollegor vid din sida och med meningsfulla uppgifter. På ISS pågår ett spännande förändringsarbete för att möta framförallt den digitala utveckling som sker inom branschen. Vi vill genom vår kunskap och vårt engagemang tillgodose kundernas krav och i det arbetet har du som Costing & Productivity Specialist en viktig roll. Då vi är ett globalt företag kommer du dessutom få möjlighet att samarbeta mellan länder i att tillsammans göra våra uppdrag så produktiva som möjligt.Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att People make places. ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet. ISS värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.Har vi väckt ditt intresse?Har vi övertygat dig om att den här rollen är perfekt för dig? Varmt välkommen med din ansökan, dock senast 15 augusti. Urval sker löpande och tillsättning kan därför komma att ske innan sista ansökningsdag.Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och startar så snart som möjligt. ISS kontor ligger i Marievik, med utsikt över den fina Liljeholmskajen.Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Talent Acquisition Specialist Elin Enroth, mail: elin.enroth@se.issworld.com Observera! Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via vårt rekryteringssystem. Du ansöker genom att gå in på vår hemsida www.se.issworld.com /jobba hos oss/se våra lediga jobb och registrera ditt CV. Ansökningar som skickas på annat sätt kommer inte att kunna besvaras eller hanteras för den här rekryteringen.Varaktighet, arbetstid2021-07-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-15