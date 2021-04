Corporate Partnership Manager till operation Smile Sverige - Signera Rekrytering AB - Säljarjobb i Stockholm

Signera Rekrytering AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-14Operation Smile befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker en erfaren Corporate Partnership Manager som ska upprätthålla och vidareutveckla insamlingen och samarbeten med företag.I din roll verkar du för att nå årliga intäktsmål, skapa starka samarbeten och bidra till att göra Operation Smile till ett naturligt val för företag som söker en partner inom social hållbarhet. Du tillhör enheten Program och partnerskap rapporterar till Chief Development Officer.Dina huvudsakliga arbetsområden:Skapa förutsättningar för partnerskap med företag som stödjer Operations Smile Sveriges verksamhet och långsiktiga mål.Underhålla och vidareutveckla befintliga partnerskap och givarkonton och som en del av detta säkerställa att verksamheten implementeras i enlighet med samarbetsavtal och ansvara för återrapportering och uppföljning till givare.Identifiera möjliga partnerskap och samordna processer kring resursmobilisering som leder fram till finansiering från företag.Ta fram och vidareuveckla koncept och paketera erbjudanden för företag av alla storlekar, små och medelstora såväl som partners.Inom teamet medverka i arbetet att utveckla och förbättra rutiner för resursmobiliseringsprocesser.Omvärldsbevaka, analysera och informera om verksamhetskritisk information i syfte att förstå framtida trender.Delta och samverka med kollegor inom Operation Smiles internationella nätverk gällande affärsutveckling, innovation, partnerskap och företagssamarbeten.Vi erbjuder:På Operation Smile Sverige får du bidra till att förbättra hälsa och livskvalitet för barn i resurssvaga länder och göra deras liv bättre. Vi utgår från: Glädje i att förändra liv, modet att utvecklas och arbetar tillsammans mot mål.Vi är en snabbfotad medicinsk hjälporganisation med entreprenöriell anda där vi ser möjligheter i utmaningarna. Vi erbjuder målstyrd arbetstid och en flexibel arbetsplats vilket innebär ett stort mått av frihet under ansvar. Operation Smile Sverige är medlemmar i Fremia och tillämpar deras kollektivavtal. Vårt kontor är beläget i nya trevliga lokaler vid mellan Sveavägen och Norra Bantorget i Stockholm.Vem är du?Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen och erfarenhet av samordning av resursmobilisering mot företag, företagsstiftelser eller andra relevanta målgrupper. Du har dokumenterat goda resultat gällande intäkter och relationsbyggande vid företagsinsamling. Vi ser framför oss att du har erfarenhet av försäljning samt vet hur man tar fram koncept och paketering samt leder säljprocesser. Vidare har du god förståelse för branschöverskridande samarbeten och har kunskap om drivkrafter hos aktörer inom näringslivet. Du har såklart även god förståelse för den ideella sektorns arbete. Arbetet kräver att du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.Har du en varierad arbetslivsbakgrund från såväl näringslivet som ideell sektor ser vi det som mycket meriterande.Som person är du positiv, entusiastisk och du drivs av att skapa nya koncept och sälja in dessa mot en utvald målgrupp. Du har förmågan att attraktivt paketera vår verksamhet och presentera den på ett framgångsrikt sätt.I rollen läggs stor tonvikt på samverkan internt för att gemensamt verka för ökad finansiering. God samarbetsförmåga ser vi därför som en förutsättning för att lyckas i uppdraget.2021-04-14Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli Corporate Partnership Manager hos Operation Smile Sverige via signerarekrytering.se. Sista ansökningsdag är den 9:e maj, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval och intervjuer sker löpande. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsult Anna Hultkrantz, 073-834 33 20.Om Operation Smile:Operation Smile är en internationell hjälporganisation som bildades i USA 1982 och i Sverige 2010. Totalt finns 5000 medicinska volontärer från 60 länder, varav 200 i Norden. Med stöd av generösa givare, både av privatpersoner och företag, har Operation Smile hittills genomfört 290 000 operationer i närmare 60 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Varje operation förändrar ett barns liv för alltid. Operation Smiles vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi som förbättrar hälsa och livskvalitet. Tack vare våra medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, kan vi erbjuda barn i låg- och medelinkomstländer operationer utan kostnad för deras familjer. Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och har 90-konto.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09Signera Rekrytering AB5689667