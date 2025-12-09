Corporate & Mice Sales Skåne
2025-12-09
Ligula Hospitality Group har sitt huvudkontor på ett mycket centralt läge i Göteborg. Det är lätt att ta sig till oss då kontoret ligger ett stenkast från Korsvägen och Avenyn. Ett 30 tal anställda sitter i våra vackra och luftiga lokaler, rikt utsmyckade med vacker konst och mattor. Här är det lätt att trivas!
Corporate & MICE Sales Skåne
Nu förstärker vi vårt team inom Ligula Hospitality Group.
Som ansvarig för Corporate & MICE Sales är det din roll att aktivt sälja in våra hotell i Skåne mot företag för logi, möten, grupper och events. Du kommer även att arbeta med att teckna företagsavtal, utveckla relationerna med hotellets befintliga och kommande kunder.
Vem är du?
- Du drivs av försäljning, att göra affärer och tycker det är givande att arbeta mot tydliga mål.
- Du trivs med att arbeta med både telefon, mail men briljerar även i det personliga mötet.
- Du är strukturerad och lösningsorienterad.
- Du är proaktiv och social i ditt arbetssätt och tar ansvar.
- Du är duktig på att formulera dig i tal och skrift och behärskar svenska och engelska. Du är en "team player" men kan även arbeta självständigt.
- Du har en positiv inställning och tycker mycket om att ge service.
Önskvärda erfarenheter/ kompetenser:
- · Utbildning/ arbetserfarenhet inom försäljning
- · Med fördel en försäljningsbakgrund inom rese- och hotellbranschen eller besöksnäringen
- · Dokumenterad erfarenhet från försäljningsarbete inkluderat hela försäljningsprocessen, B2B
- · Dokumenterade försäljningsresultat
- · Ett uppdaterat nätverk inom rese- och besöksnäringen
- · Goda kunskaper i användande av datorer, vana att arbeta i Office, Word och Excel
- · B-körkort är ett krav
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev snarast.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och din placering är i Malmö.
Senaste datum för ansökan 2026-01-21. Sök gärna idag eftersom vi intervjuar löpande. För mer information kontakta Head of Sales Andréas K:son Haziraj andreas.kson.haziraj@ligula.se
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i stark tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Sedan 2015 har vi mer än fördubblat antalet hotell och expansionen fortsätter. Koncernen består i dag av 47 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Genom avtal driver vi även sex Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter normalt ca 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK. Ersättning
