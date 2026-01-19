Core Systems Engineer - dacreo SpaceStack
Till ett växande deep-tech-bolag i Uppsala söker vi en Core Systems Engineer som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av dacreo SpaceStack, vår moln och Kubernetes-baserade mjukvaruplattform för rymdsystem.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Det här är en central roll i bolaget där du får stort inflytande över både teknik och produktens framtida riktning. Som Core Systems Engineer arbetar du med kärnan i dacreo SpaceStack och har direkt påverkan på arkitektur, tekniska vägval och hur plattformen utvecklas långsiktigt.
Du blir en del av ett mindre, högpresterande team och arbetar tätt tillsammans med grundare, systemarkitekter och kunder i framkant av kommersiell rymd, försvar och avancerade autonoma system. Här finns korta beslutsvägar, hög teknisk nivå och verkligt utrymme att påverka.
dacreo SpaceStack möjliggör robust, säker och feltolerant mjukvarudrift i rymdmiljöer genom bland annat:
• Kubernetes-baserad orkestrering (k3s-kompatibel)
• Sömlös integrering mellan mark-, edge- och satellitsystem
• Tolerans mot strålning, latch-ups och intermittenta länkar
• Deterministiskt beteende, övervakning och livscykelkontroll
Ansvarsområden
I rollen arbetar du både hands-on och strategiskt med:
• Design och utveckling av kärnkomponenter i dacreo SpaceStack
• Arkitekturarbete för distribuerade system i extrema miljöer
• Utveckling i Go, Linux-nära system och containerplattformar
• Integrering mot Yocto-baserade system, eBPF och Kubernetes-API:er
• Stöd för felhantering, övervakning och autonom återhämtning
• Tekniskt ledarskap samt nära samarbete med produktorganisation och kunder
Lämplig bakgrund
Du har:
• Mycket god systemförståelse i Linux-miljöer
• Erfarenhet av Go
• Djup förståelse för distribuerade system
• Erfarenhet av containrar och Kubernetes (eller k3s)
• Förmåga att arbeta strukturerat i säkerhets- och kvalitetskänsliga system
• Förmåga att både tala och skriva på svenska och engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av Yocto / embedded Linux
• eBPF, low-level monitoring eller kernel-nära utvecklinG
• Rymdsystem, försvar, avionik eller safety-critical systeM
• CCSDS, DTN eller intermittenta nätverk
• Tidigare arkitektansvar eller tekniskt ledande rollerDina personliga egenskaper
Du drivs av att bygga kärnteknik, inte bara applikationslager. Du trivs med stort ansvar, teknisk frihet och långsiktigt tänkande kring arkitektur, robusthet och underhållbarhet. Du är bekväm i ett mindre team där din kompetens verkligen gör skillnad och där du får vara med och forma både teknik och arbetssätt.
Vad erbjuder vi
En strategisk nyckelroll i ett växande deep-tech-bolag där du får möjlighet att påverka framtidens kommersiella rymdinfrastruktur. Nära samarbete med internationella kunder och partners. Konkurrenskraftig ersättning, flexibelt arbetssätt med arbetsplats i centrala Uppsala, nära kommunikationer och stadsliv.Om företaget
BruhnBruhn Innovation är ett svenskt ingenjörs- och innovationsbolag som hjälper företag och organisationer att utveckla avancerad teknik och driva banbrytande projekt inom rymd, flyg och IT. Vi arbetar med transformativ innovation, systemarkitektur, edge-mjukvara, kvalitetssäkring och skräddarsydda projektteam som tar idéer hela vägen från koncept till verklighet. Med djup erfarenhet från rymd och aerospace branschen utvecklar vi lösningar som utnyttjar modern teknik i rymdmiljöer och bidrar till nästa generations rymdsystem. BruhnBruhn Innovation har under 2026 antagits till NATO DIANA Challenge. Bolaget är ett av 150 utvalda bland över 3 600 sökande företag.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar BruhnBruhn Innovation med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Christine Stamfeldt via christine.stamfeldt@sjr.se
. Tjänsten omfattar säkerhets- och bakgrundsgranskning. Ansök med CV och en kort beskrivning om varför du vill arbeta med dacreo SpaceStack.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
