Copywriter Till Capio - Ny Position I Sverige AB - Marknadsföringsjobb i Göteborg

Ny Position I Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg2021-07-06Är du en välformulerad och välartikulerad ordjonglör? Nu söker Capio en copywriter som briljerar i både storytelling och pragmatiska texter som har drivet att påverka helheten i varje projekt.Som Copywriter på Capio har du en nyckelroll, med ansvar för allt textinnehåll. Du ingår i vårt kreativa team, där alla drivs åt samma håll - att skapa kommunikation som engagerar, berör och påverkar. Just nu befinner vi oss i ett spännande skede där fokus ligger på att skapa enkel och tillgänglig kommunikation kring vård som för många kan verka komplext. Din uppgift blir att:Skriva korta och slagkraftiga texter och payoffer.Omvandla komplexa medicinska och redaktionella texter till enkla ord och idéer.Sökmotoroptimera och UX-anpassa texter vid behov.Säkerställa kvalitén i hela processen från idé och koncept, till leverans.Leda rebranding-arbete och implementera våra värderingar i skrift och tal.Vi vill jobba med dig som har en stark förmåga att skapa texter som berör, påverkar och gör jobbet. Din talang ligger i att förpacka varumärkens essens i smarta payoffer och uttrycksfulla manifest. Dina texter är edgy och djärva när det behövs, och växlar lika självklart till tydligt informativa när det krävs. Hur och var du har byggt på dig din kunskap är mindre viktigt. Det som betyder något för oss är din erfarenhet och förmåga att producera copy för ett brett spektrum av kanaler och mottagare. Du behöver också ha grundläggande SEO-kunskaper samt erfarenhet av att producera manus för film. Att du är väl bevandrad inom det digitala landskapet ser vi som en självklarhet och vi tror att du älskar idégenerering lika mycket som skrivande.Som person är du driven och självgående, men ser även tjusningen i och fördelen av att arbeta i team. Du trivs med en fartfylld vardag med flera parallellt pågående projekt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Som Copywriter hos oss blir du en del av marknadsavdelningen som erbjuder ett spännande och kreativt arbete i en fartfylld miljö där inkluderande och tillgänglig kommunikation är en självklarhet. Våra medarbetare är vårt varumärke. Därför erbjuder vi en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och en chans att jobba i en ständigt växande organisation som värdesätter utveckling, uppskattning och gemenskap. Placeringsort för tjänsten är Göteborg.I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Position som arbetar med rekrytering av ledande befattningar och specialister. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Svensson på 076-6771288 eller Annika Quennerstedt på 070-3021441. Du söker tjänsten via www.nyposition.se, registrerar ditt CV och kopplar din ansökan till tjänsten. Vi önskar din ansökan så snart som möjligt, dock senast 8 augusti.Capios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget! Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-08-08Ny Position i Sverige AB5849119