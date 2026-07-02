Copywriter & Video Content Creator
Nordic Investin Group Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-07-02
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Copywriter & Video Content CreatorNordic Investin Group
Nordic Investin Group söker en kreativ och affärsdriven Copywriter & Video Content Creator som vill vara med och bygga nästa generations internationella bolag inom AI, juridik, utbildning, rekrytering och digital transformation.
Det här är inte en traditionell copywriterroll. Vi söker någon som både kan skriva texter som konverterar och skapa videoinnehåll som engagerar, utbildar och driver affärer.
Du kommer att arbeta med flera av koncernens bolag och varumärken och producera innehåll för webbplatser, sociala medier, annonser, utbildningsplattformar och internationella marknader.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
• Skriva texter för webbplatser, landningssidor och kampanjer. • Producera innehåll för LinkedIn, Instagram, YouTube och andra sociala medier. • Skapa manus för reklamfilmer, utbildningsvideor och produktlanseringar. • Filma, redigera och publicera videoinnehåll. • Arbeta med AI-verktyg för att effektivisera innehållsproduktion. • Säkerställa att tonalitet och varumärke är konsekvent över alla kanaler. • Samarbeta med ledning, marknadsteam och externa partners. • Optimera innehåll utifrån SEO, konvertering och affärsmål.
Vi tror att du har
• Erfarenhet av copywriting, content marketing eller journalistik. • Erfarenhet av videoredigering och videoproduktion. • God förståelse för sociala medier och digital marknadsföring. • Erfarenhet av verktyg som Adobe Premiere Pro, CapCut, Final Cut Pro eller liknande. • Erfarenhet av AI-verktyg såsom ChatGPT, Claude, Midjourney, Veo, ElevenLabs eller liknande är meriterande. • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. • Förmåga att arbeta självständigt och leverera med hög kvalitet och högt tempo.
Vi erbjuder
• Möjlighet att arbeta med flera snabbväxande internationella bolag. • Stor frihet och möjlighet att påverka både strategi och genomförande. • Arbete inom framtidsområden som AI, juridik och utbildning. • Internationell arbetsmiljö med projekt i Europa och Nordamerika. • Möjlighet att växa tillsammans med koncernen och ta större ansvar över tid.
Om Nordic Investin Group
Nordic Investin Group är en internationell företagsgrupp verksam inom bland annat AI, juridik, utbildning, rekrytering och digital transformation. Vi bygger och utvecklar bolag med fokus på innovation, automatisering och internationell expansion.Så ansöker du
Skicka CV, portfolio och gärna exempel på både texter och videoprojekt du arbetat med tidigare.
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011210-2083205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Investin Group Aktiebolag
(org.nr 559332-2125), https://jobs.nordicinvestin.se
414 67 (visa karta
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414 67 GÖTEBORG Arbetsplats
Nordic Investin Group Jobbnummer
9990147