Copy of Vi söker extrapersonal till vårt SPA!
Hooks Herrgård Hotell Aktiebolag / Receptionistjobb / Vaggeryd Visa alla receptionistjobb i Vaggeryd
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hooks Herrgård Hotell Aktiebolag i Vaggeryd
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Hooks Herrgård är en fantastisk anläggning 20 minuter söder om Jönköping. Vi har blivit utsedda till Sveriges bästa mötesplats ett flertal gånger, vi har två fina golfbanor, ett riktigt vasst kök samt en av Skandinaviens bästa Spa & Fitnessanläggningar. Idag består vårt spateam av ca 25 kunniga medarbetare fördelat på spa, behandling och träning. Om jobbet
Det är många som vill besöka vårt härliga spa och nu söker vi fler medarbetare när vi utökar vår verksamhet. Kan du erbjuda våra gäster en unik upplevelse med hög kvalitet och ett personligt bemötande? Då kan du vara en av oss.
Som spamedarbetare har du en varierad arbetsdag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den dagliga driften av spaavdelningen. Ingen dag är den andra lik och du växlar mellan flera olika arbetsuppgifter. Tempot är stundtals högt och du behöver kunna prioritera, samarbeta och ge god service – även när många gäster behöver din hjälp samtidigt.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
välkomna, checka in och checka ut gäster
introducera gästerna till spaet
servera mat och dryck i spabaren
hålla spaavdelningen ren, välkomnande och i ordning
ta emot bokningar och betalningar
sälja Kerstin Florians produkter och ritualer
göra beställningar till den dagliga driften.
Om dig
Du har ett genuint intresse för service och tycker om att möta människor. Att få gäster att känna sig välkomna och omhändertagna faller sig naturligt för dig.
Du är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du tar egna initiativ, hjälper gärna till där det behövs och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara en del av ett team med god sammanhållning, där vi tillsammans skapar upplevelser utöver det vanliga.
Körkort och tillgång till bil eller moped är ett krav då övrig kommunikation är begränsad.
Information
Omfattning: ca 20%, med möjlighet till extra arbetspass vid behov samt sommarjobb. Arbetstid: Varannan helg. Vårt spa har öppet mellan 9.00–23.00 och som extraanställd kommer du främst att arbeta kvällar.
Tillträde: september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967928-2069922". Arbetsgivare Hooks Herrgård Hotell Aktiebolag
(org.nr 556238-6705), https://jobb.hooksherrgard.se
Hooks Herrgård (visa karta
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567 93 HOK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hooks Herrgård Jobbnummer
9978057