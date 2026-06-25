Copy of Skiftledare - Restaurang & service, Luleå
WeStaff Sweden AB / Chefsjobb / Luleå Visa alla chefsjobb i Luleå
2026-06-25
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Är du redo att ta nästa kliv som skiftledare?
Westaff Sweden söker nu, för direktrekrytering till kund, en engagerad och driven skiftledare till en väletablerad caféverksamhet i Luleå.
Vill du utvecklas i en ledarroll där du får kombinera service, försäljning och ledarskap i en fartfylld miljö? Trivs du med att ta ansvar, motivera andra och vara den som får verksamheten att flyta när tempot är som högst? Då kan det här vara rollen för dig.
Om rollen:
Som skiftledare blir du en nyckelperson i den dagliga driften. Du ansvarar för att leda teamet under ditt arbetspass och säkerställa att gästerna får en förstklassig upplevelse: varje dag.
Du arbetar nära både medarbetare och gäster och har en viktig roll i att skapa struktur, energi och resultat i verksamheten. Här får du möjlighet att växa i ditt ledarskap samtidigt som du är en del av den operativa driften.
Dina ansvarsområden:
Leda, fördela och följa upp arbetet under skiftet
Säkerställa hög servicegrad, kvalitet och effektivitet
Coacha och stötta medarbetare i det dagliga arbetet
Hantera utmaningar och prioritera rätt i ett högt tempo
Ansvara för rutiner kring öppning, drift och stängning
Arbeta aktivt med service, försäljning och caféproduktion
Bidra till en positiv, inkluderande och energifylld arbetsmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att ta ansvar och som motiveras av att få människor omkring dig att lyckas. Du har ett naturligt driv, är lösningsorienterad och trivs när det händer mycket omkring dig. För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet från café, coffee shop, snabbservice eller liknande verksamhet
Har tidigare erfarenhet av att leda eller coacha medarbetare
Är trygg i att fatta beslut och prioritera i stunden
Är serviceinriktad, kommunikativ och prestigelös
Trivs i en operativ roll där du leder genom att vara en del av teamet
Vi erbjuder:
En spännande ledarroll i en modern och välfungerande verksamhet
Möjlighet att utvecklas inom ledarskap och drift
Ett engagerat team med hög energi och stark gemenskap
Varierande arbetsdagar där ingen dag är den andra lik
Tillsvidareanställning med kollektivavtal
Praktisk information:
Placeringsort: Luleå Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Anställningsform: Direktanställning hos kundföretaget, tillsvidare Kollektivavtal: JaPubliceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden AB
Westaff Sweden AB är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969433-2070285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Luleå University of Technology (visa karta
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977 54 LULEA Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9978413