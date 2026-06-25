Copy of Skiftledare - Restaurang & service, Luleå

WeStaff Sweden AB / Chefsjobb / Luleå
2026-06-25


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Är du redo att ta nästa kliv som skiftledare?
Westaff Sweden söker nu, för direktrekrytering till kund, en engagerad och driven skiftledare till en väletablerad caféverksamhet i Luleå.
Vill du utvecklas i en ledarroll där du får kombinera service, försäljning och ledarskap i en fartfylld miljö? Trivs du med att ta ansvar, motivera andra och vara den som får verksamheten att flyta när tempot är som högst? Då kan det här vara rollen för dig.

Om rollen:
Som skiftledare blir du en nyckelperson i den dagliga driften. Du ansvarar för att leda teamet under ditt arbetspass och säkerställa att gästerna får en förstklassig upplevelse: varje dag.
Du arbetar nära både medarbetare och gäster och har en viktig roll i att skapa struktur, energi och resultat i verksamheten. Här får du möjlighet att växa i ditt ledarskap samtidigt som du är en del av den operativa driften.

Dina ansvarsområden:

Leda, fördela och följa upp arbetet under skiftet

Säkerställa hög servicegrad, kvalitet och effektivitet

Coacha och stötta medarbetare i det dagliga arbetet

Hantera utmaningar och prioritera rätt i ett högt tempo

Ansvara för rutiner kring öppning, drift och stängning

Arbeta aktivt med service, försäljning och caféproduktion

Bidra till en positiv, inkluderande och energifylld arbetsmiljö

Vem är du?
Vi söker dig som gillar att ta ansvar och som motiveras av att få människor omkring dig att lyckas. Du har ett naturligt driv, är lösningsorienterad och trivs när det händer mycket omkring dig. För att lyckas i rollen tror vi att du:

Har erfarenhet från café, coffee shop, snabbservice eller liknande verksamhet

Har tidigare erfarenhet av att leda eller coacha medarbetare

Är trygg i att fatta beslut och prioritera i stunden

Är serviceinriktad, kommunikativ och prestigelös

Trivs i en operativ roll där du leder genom att vara en del av teamet

Vi erbjuder:

En spännande ledarroll i en modern och välfungerande verksamhet

Möjlighet att utvecklas inom ledarskap och drift

Ett engagerat team med hög energi och stark gemenskap

Varierande arbetsdagar där ingen dag är den andra lik

Tillsvidareanställning med kollektivavtal

Praktisk information:
Placeringsort: Luleå Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Anställningsform: Direktanställning hos kundföretaget, tillsvidare Kollektivavtal: Ja

Publiceringsdatum
2026-06-25

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om Westaff Sweden AB
Westaff Sweden AB är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969433-2070285".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Luleå University of Technology (visa karta)
977 54  LULEA

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9978413

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