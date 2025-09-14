Copy of Heltidspersonal sökes till läkemedelsföretag
2025-09-14
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi söker efter heltidspersonal till Apotektjänst som ligger ute på Lidingö. Vi söker dig som är flexibel, alert och noggrann. Då arbetet inte får stanna upp kommer du arbeta i ett högre tempo i olika perioder på året. Kvalité är ett krav därav ser vi att du är en drivande person som kan ta eget ansvar över dina arbetsuppgifter.
Sampack är avdelningen där all packning och plockning av läkemedel görs. Arbetsuppgifterna är: - Plockning av order - Packning samt kvalitetskontroll av order - Inleveranser i lagerprogrammet Visma Business - Lagerläggning - Utskrift av order/dokumentation Arbetstiderna är förlagda under dagtid, kl08:00-16:45.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Du ska kunna börja arbeta dagtid.
Start under oktober.
Du som söker ska gilla att arbeta med monotona arbetsuppgifter.
God förståelse i det svenska språket både i tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av läkemedelshantering alternativt maskinoperation men det är inget krav.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
