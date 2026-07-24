Copy of Fysioterapeut Linköping

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Attendo Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-07-24
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Om Nära Vård Rehabteam Linköping
Vi är ett engagerat och kompetent rehabteam med ansvar för bemanning av rehabpersonal inom särskilda boenden och LSS gruppbostäder i egen regi. Teamet leds av en gruppchef och består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter med nära samarbete med Ssk team inom säbo och gruppbostäder.
Beskrivning av tjänsten
Nu söker vi en leg. fysioterapeut till Nära Vårds rehabteam i Linköping.
Som fysioterapeut hos oss får du en varierad och meningsfull roll där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor. Du ansvarar för bedömningar, planering och genomförande av åtgärder samt dokumentation. I uppdraget ingår även att handleda och utbilda omsorgspersonal, vilket gör dig till en viktig del i verksamhetens kompetensutveckling.
Söker du ett stimulerande arbete där teamarbete står i fokus? Hos oss arbetar du i ett nära samarbete med bland annat HSL-team och undersköterskor för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter.
Du blir en del av vårt rehabteam, där du får stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, bredda din kompetens och påverka både arbetssätt och innehåll i din tjänst.
Sysselsättningsgrad 100% tillsvidareanställning med provanställning 6 mån.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som vill bidra med både kompetens och engagemang i vårt team. Du är ansvarstagande, självständig och ödmjuk i din yrkesroll, med en god förmåga att prioritera och fatta beslut.
Du trivs med att samarbeta och har ett naturligt sätt att leda och inspirera andra. Att handleda och stötta omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor ser du som en självklar och viktig del av ditt arbete. Vidare motiveras du av att tillsammans med dina kollegor utveckla och organisera arbetet på ett effektivt och kvalitativt sätt. Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom privat omsorg
Erfarenhet av arbete inom säbo, socialpsykiatri och Lss
Vad kan vi erbjuda dig?
Trivsam och god arbetsmiljö
Stora karriär och utvecklingsmöjligheter
Möjligheter att påverka verksamheten
Coachande och stöttande chefer
Friskvårdsbidrag och förmåner via vår förmånsportal Benifex
Kollektivavtal
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens. För tjänsten gäller att du är intresserad, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-09-20 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan – tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Om Nära Vård
Nära Vård är en del av Attendo och besitter gedigen kompetens inom hälso- och sjukvårdsfrågor samt verksamhetsutveckling. Attendo, som grundades 1985, är ett av Nordens största omsorgsföretag och bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS samt HVB-hem.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du några frågor om tjänsten?
Matilda Edelönn, Gruppchef HSL Rehabteamet Nära Vård Linköpingmatilda.edelonn@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8125069-2115760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Gamla Tanneforsvägen 16 (visa karta
)
582 54 LINKOPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Matilda Edelönn matilda.edelonn@attendo.se Jobbnummer
10011243