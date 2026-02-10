Copy of Däckskiftare sökes till intensiv vårsäsong i Linköping
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Norrköping Visa alla montörsjobb i Norrköping
2026-02-10
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team under intensiva och roliga vårveckor när däckbytena är i full gång!
Arbetsuppgifter
Däckskifte på personbilar
Tvätt och förvaring av däck
"Langning" (hantering och transport av däck inom verkstaden)
Kundbemötande och service vid in- och utlämning
Viss däckförsäljning och rådgivning
Vi söker dig som
Är positiv, noggrann och trivs med fysiskt arbete
Har god känsla för service och gillar kundkontakt
Är van att arbeta i team och i högt tempo
Har B-körkort (meriterande men inte alltid krav)
Har truckkort (meriterande men inte alltid krav)
Erfarenhet från däckverkstad eller bilservice är ett plus, men inte nödvändigt - vi lär upp rätt person!
Vi erbjuder
Heltidsanställning under säsongen (3-5 veckor) START i slutet av mars 2026
Arbete i ett engagerat och sammansvetsat team
Möjlighet till återkommande säsongsarbete
Plats: Norrköping Period: April 2026 Ansökan: Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7202421-1833778". Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Kristinagatan 1 (visa karta
)
602 31 NORRKÖPING Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9734019