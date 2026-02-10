Copy of Däckskiftare sökes till intensiv vårsäsong i Linköping

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Norrköping
2026-02-10


Vi söker dig som vill bli en del av vårt team under intensiva och roliga vårveckor när däckbytena är i full gång!
Arbetsuppgifter
Däckskifte på personbilar

Tvätt och förvaring av däck

"Langning" (hantering och transport av däck inom verkstaden)

Kundbemötande och service vid in- och utlämning

Viss däckförsäljning och rådgivning

Vi söker dig som
Är positiv, noggrann och trivs med fysiskt arbete

Har god känsla för service och gillar kundkontakt

Är van att arbeta i team och i högt tempo

Har B-körkort (meriterande men inte alltid krav)

Har truckkort (meriterande men inte alltid krav)

Erfarenhet från däckverkstad eller bilservice är ett plus, men inte nödvändigt - vi lär upp rätt person!

Vi erbjuder
Heltidsanställning under säsongen (3-5 veckor) START i slutet av mars 2026

Arbete i ett engagerat och sammansvetsat team

Möjlighet till återkommande säsongsarbete

Plats: Norrköping Period: April 2026 Ansökan: Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande!

Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7202421-1833778".

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Kristinagatan 1 (visa karta)
602 31  NORRKÖPING

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9734019

