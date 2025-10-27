Copy of Däckskiftare i Norrtälje
2025-10-27
Vi på Submit söker nu efter flera däckskiftare till vår samarbetspartner i Norrtälje.Om jobbet:
Vi söker dig som vill arbeta som däckskiftare under vårsäsongen. Det är ett fysiskt jobb där du hjälper kunder att byta mellan Sommardäck och Vinterdäck. Finns stor chans till förlängning av andra jobb inom Submit även efter säsongen!
Arbetsuppgifter: Lyfta av och sätta på däck på bilar
Dra åt bultarna så att däcken sitter säkert
Kontrollera däckens skick och lufttryck
Hjälpa till vid mottagning av bilar
Profil: Är noggrann och gillar att fysiskt arbete
Gilla att jobba i högt tempo
Fysiskt stark
Ha ett trevligt bemötande
Krav: Svenska i tal och skrift
Jobbat minst en säsong tidigare med däckskifte
Meriterande:
Har erfarenhet av däckbyte
B-körkort
Plats: Norrtälje
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: 07:00-16:00
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
