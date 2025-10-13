Coop Värmland söker en Fastighetstekniker
2025-10-13
Coop fastigheter söker en händig glad kollega till sitt team som vi ser har bred kompetens och mycket eget driv. På Coop Värmland är du företagets representant på plats i butikerna. Du ansvarar för att utföra det dagliga arbetet med att hjälpa butikerna och ta hand om fastigheterna. Sysslor som tex skötsel, felavhjälpande underhåll, planerat underhåll/ombyggnad och ronderingar.
Du ansvarar även för att skapa och upprätthålla en personlig kontakt med såväl butikspersonal som UE och att lösa felanmälningar.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Fastighetstekniker Sprinkler- och brandlarmsansvarig
- Utföra veckokontroll av sprinkler samt månadsprov och kvartalsprov av sprinkler och brandlarm, medverka vid årsprov av sprinkler och brandlarm.
- Tillsyn, skötsel och underhåll av värme, kyl - undercentraler, fläktrum, övriga tekniska och allmänna utrymmen, inom ramen för tjänstens tekniska kompetens.
- Ta emot felanmälningar, åtgärda och återkoppla till butik/hyresgäst och i fastighetssystem.
- Kompetens inom styr- och övervakningssystem inom fastighet.
- Vidta åtgärder vid akuta situationer och servicearbeten så att driftstörningar och skadeverkan minimeras för butiker och hyresgäster.
- Föreslå drifteffektiviseringar samt vid behov medverka vid genomförande.
- Medverka vid upprättandet av budgetunderlag.
- Medverka vid projektarbeten.
- Se till att tomma lokaler hanteras ekonomiskt, t.ex. värme och belysning.
- Se till att tomma lokaler hålls i visningsbart skick, t.ex. avlopp, belysning, städning.
Utöver ovanstående, kan det tillkomma förändringar i ansvarsområden och arbetsuppgifter som är närliggande tjänstens kompetensområde.
Kunskapskrav
- Utbildning inom driftteknik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Minst tre års arbetserfarenhet inom driftteknik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Datorvana
- Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
- Körkort
- Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Snickare
- Orderhanteringsprogram
- Mediauppföljningsprogram
- Olika styrsystem
- Elinstallationer
- Ventilationssystem
- Värmesystem
- VA-system
Personlig kompetens
Att du har en engagerad personlighet med utpräglad servicekänsla, är bra på att kommunicera och att samarbeta med både hyresgäster, kunder och kollegor.
Du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt. Som person är du ordningsam, strukturerad och du följer upp dina åtaganden mot både kollegor/kund och entreprenörer. Du är van att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter, prioritera och lösa problem under högt tempo. Vi ser att du är generellt tekniskt intresserad och en duktig problemlösare eftersom du kommer ställas inför olika uppgifter att lösa varje dag. Vidare uppskattar vi om du är en nyfiken och positiv person som tar egna initiativ.
Vid frågor kontakta Fastighetschef Lisa Fredholm 070-2314430
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig.
Se våra andra lediga tjänster inom Coop Värmland här!
