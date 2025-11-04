Coop Nord söker Säljchef - Örnsköldsvik
2025-11-04
Vill du vara med och leda en butik med både hjärta och potential?
Vi söker nu en Säljchef Färskvaror till Stora Coop Örnsköldsvik - en central roll för dig som vill driva utveckling, skapa engagemang och bidra till branschens bästa kundmöte.
Om rollen
Som säljchef hos oss får du en fartfylld och omväxlande vardag där du leder färskvaruavdelningen och tillsammans med butikschefen driver butikens fortsatta utveckling. Du blir en viktig del av butikens ledningsgrupp och får stort inflytande över både försäljning, personal och arbetsmiljö.
Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten - ute på golvet, tillsammans med ditt team och våra kunder. Du leder med tydlighet, skapar struktur och inspirerar dina medarbetare till att nå gemensamma mål.
Dina huvudsakliga uppgifter
* Skapa ett kundmöte i toppklass - varje dag
* Leda, coacha och utveckla ditt team inom färskvaruavdelningen
* Ansvara för försäljning, resultat och nyckeltal inom ditt område
* Bidra till butikens övergripande utveckling i ledningsgruppen
* Arbeta aktivt med förbättringar, arbetsmiljö och rekrytering
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och engagerad ledare med erfarenhet från detaljhandeln eller liknande bransch. Du har förmågan att driva förändring, bygga engagemang och skapa ordning och struktur även i en utmanande miljö.
Du trivs i ett sammanhang där det händer mycket, och du har både mod och fingertoppskänsla i ditt ledarskap.
Det är meriterande om du har erfarenhet från färskvaruområdet, men viktigast är att du har ett genuint intresse för människor, försäljning och kundupplevelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du inte bara ett spännande uppdrag - du blir också en del av en förening med stark lokal förankring och ett stort hjärta för Norrland.
* En stabil och välmående butik med bästa läge i Örnsköldsvik
* En engagerad och stöttande organisation - HR och supportkontor nära till hands
* Stora möjligheter att utvecklas och växa vidare inom Coop Nord
* Attraktiva förmåner som friskvårdsbidrag, lojalitetsrabatt, bonusmöjlighet och 6 veckors semester
Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid och tror att människor presterar bäst när de också får tid att leva. I Örnsköldsvik finns både stadspuls och naturupplevelser runt hörnet - perfekt för dig som vill kombinera karriär och livskvalitet.
Om Coop Nord
Coop Nord är en medlemsägd förening som verkar för hållbar utveckling i hela Norrland. Genom initiativ som Norrländsk återväxt och Ihop med Coop stöttar vi föreningslivet och bidrar till en meningsfull fritid för många. Hos oss blir du en del av något större - både lokalt och regionalt.
Låter det som något för dig?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
I samband med denna rekrytering samarbetar Coop Nord med Retail Recruitment. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult, Malin Niklasson.
För att dina personuppgifter ska hanteras korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl behandlas inte enligt våra GDPR-rutiner.
Coop Nord är en konsumentförening som ägs av över 335 000 medlemmar. Vi är den enda genuint norrländska matvarukedjan och har runt 85 butiker i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
Vi jobbar hårt tillsammans varje dag för att ge våra ägare, medlemmarna, största möjliga nytta. Varje dag ska de hitta prisvärd, hållbar matglädje till fest och vardag i våra butiker. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
