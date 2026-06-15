Coop Mitt - Butikschef Stora Coop, Bollnäs
Infinity Human Resources Sweden AB / Chefsjobb / Bollnäs Visa alla chefsjobb i Bollnäs
2026-06-15
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. COOP MITT Coop Mitt är en konsumentförening som ägs av 431 141 medlemmar. varav 86 förtroendevalda. Vi driver detaljhandel i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Uppland, Västmanland och Örebro län. Ca 2500 medarbetare säljer varor för ca 5 miljarder kronor i 92 butiker från Hassela i norr till Askersund i söder, Öregrund i öster till Idre i väster. https://www.coopmitt.se
COOP Det finns cirka 800 Coop-butiker från Katterjåkk i norr till Smygehamn i söder, som ägs av 3,7 miljoner medlemmar. Genom sitt personliga engagemang och sina inköp lägger de grunden för verksamheten. Allt överskott som skapas går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Coop ska erbjuda konsumenten prisvärda varor, ett hållbart attraktivt sortiment och tydliga butiksformat som utstrålar matglädje. Hållbarhet är en del av vårt DNA och vår affär. Coops hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi och målsättningar styr vårt arbete. Coops vision är att vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. Det innebär bland annat att vi ska befinna oss i framkant med vårt miljö-och hållbarhetsarbete.
Är du en naturlig ledare med en passion för affärsutveckling och kundservice? Vill du ta din karriär till nästa nivå? Då kan detta vara din drömroll!
Vad kan vi erbjuda dig?Som butikschef på Coop Mitt blir du den drivande kraften bakom en butik där varje dag bjuder på nya möjligheter. Du får leda ett engagerat team och sätta riktningen för butikens utveckling, med både affärsmässiga framgångar och kundnöjdhet i fokus.
Din roll:
Leda och inspirera: Du är en förebild som motiverar ditt team att nå sina mål. Tillsammans arbetar ni för att skapa en butik där både personal och kunder trivs.
Utveckla butiken: Med ditt affärssinne tar du ansvar för budget och affärsplan samt ser till att butiken når sina resultat. Du identifierar möjligheter och implementerar förbättringar som gör skillnad.
Skapa kundupplevelser: Du är den som säkerställer att våra kunder får bästa möjliga service och upplevelse i butiken – varje dag.
Är detta du?Vi söker dig som har en passion för ledarskap och försäljning, med en bakgrund inom detaljhandeln, och:
Du har erfarenhet av att leda team och tycker om att se andra växa och utvecklas.
Du är affärsmässig och har en god förståelse för att driva lönsamhet och förbättra processer.
Du har lätt för att kommunicera och inspirera, både med kunder och medarbetare.
Du är kreativ, tänker strategiskt och ser lösningar där andra ser hinder.
Vad får du som butikschef hos oss?
Ansvar och påverkansmöjlighet: Du tar fullt ansvar för butikens drift och utveckling, där din kreativitet och dina idéer får ta plats.
Personlig och professionell utveckling: Vi stödjer din utveckling och erbjuder möjligheter till utbildning, där du får chansen att växa och utvecklas i din karriär.
Ett positivt arbetsklimat: Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där nytänkande uppmuntras och där du får vara med och skapa framtidens butik.
Ett engagerat team: Du leder ett motiverat och dedikerat team, där alla strävar efter att prestera på topp och bidra till butikens framgång.
Ett tydligt fokus på kundnöjdhet: Du är en nyckelperson i att skapa kundupplevelser som får kunderna att välja att handla hos oss.
Kontakt och ansökanInfinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta: Emil Nilsson, Infinity, på telefon, 070-5591192Mårten Näsvall, Infinity, på e-mail; marten.nasvall@infinityhr.se
Anton Fredriksson, Infinity, på e-mail; anton.fredriksson@infinityhr.se
Välkommen att söka tjänsten genom att använda ansökningsformuläret nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Human Resources Sweden AB
(org.nr 556783-3156)
821 30 BOLLNÄS Arbetsplats
Coop Mitt Kontakt
Rekryterare
Mårten Näsvall marten.nasvall@infinityhr.se Jobbnummer
9964829